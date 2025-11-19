Marc Rüttgers stellt klar, dass Markus Lehnen keine Schuld an der Lage trifft. – Foto: Verein

Der SV Lürrip spielt weiter - und braucht sieben bis zehn neue Spieler Bezirksliga, Gruppe 3: Teammanager Marc Rüttgers erzählt, wie es beim SV Lürrip weitergehen soll - und wie das Team im Bestfall für den Abstiegskampf aufgestellt sein sollte.

Den Saisonstart nach dem Aufstieg in die Bezirksliga hatte sich der SV Lürrip ganz anders vorgestellt, das ist kein Geheimnis. Zwei Punkte aus 14 Spielen sind eine herbe Enttäuschung, andererseits sind elf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer auch nicht unüberbrückbar. Doch leider klingt das, was am Weiersweg als Gründe für die Lage ausgemacht wurde, wenig erbaulich.

Zwei Trainer haben mit Aufstiegscoach Dario Cancian und dem erfahrenen Markus Lehnen bereits vor der Aufgabe kapituliert. "Nach dem Aufstieg haben wir allesamt nicht gedacht, dass wir in eine solche Lage kommen würden. Aber Dario hatte nach wenigen Wochen schon das Gefühl, nicht mehr an die Mannschaft heranzukommen", schildert Teammanager Marc Rüttgers, der diesen Eindruck als Teil der sportlich Verantwortlichen teilte. Kein Scheitern von Markus Lehnen

Nun hat Nachfolger Markus Lehnen nach sieben Wochen ebenfalls die Aufgabe niedergelegt, und den Charakter zahlreicher Spieler des Kaders angeprangert. "Wir waren ja schon nach vier oder fünf Spielen der Rückrunde in der vorigen Saison praktisch aufgestiegen. Da hat es bereits begonnen, dass der eine oder andere das Training nicht mehr so ernst genommen hat", verrät Rüttgers, der auch das Gefühl hat, dass nicht alle Spieler wieder den Weg zurückgefunden haben. Auch die Abgänge von Tobias Busch oder Yilmaz Topcu habe das Team so nicht kompensieren können. Eines kann er jedoch ausschließen. "Hier ist auf keinen Fall Markus Lehnen gescheitert. Das ist eindeutig ein Versagen der Mannschaft. Ich habe in meiner aktiven Zeit viele Trainer gesehen, kaum jemand hatte einen besseren Ansatz als Markus. Was er alles versucht hat, um auf Kurs zu kommen, war wirklich beachtlich." Immerhin will Topcu nun wieder helfen - zumindest für die drei Spiele, aber da ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Großes Vertrauen hat Rüttgers mit all den anderen Verantwortlichen in Interimstrainer Tiago Simoes Correia, der als Spielertrainer das Teams in die Pause führen soll und auch die A-Jugend trainiert. "Er macht da einen großartigen Job", stellt Rüttgers klar, dass er volle Rückendeckung genießt. Im Winter verstärken