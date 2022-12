Der SV Lohausen verteilt Geschenke Der Bezirksligist verliert erneut das Derby gegen den TV Kalkum-Wittlaer.

Ein wenig zu gut mit dem Nachbarn meinte es der Lohausener SV im Lokalderby der Bezirksliga gegen den TV Kalkum-Wittlaer. Das war zumindest die Meinung von Torsten Schedler nach Spielschluss. „Wir haben wie schon im Hinspiel zu viele Geschenke an den Gegner verteilt. Beide Derbys in einer Saison zu verlieren, ist doppelt bitter“, sagte der Trainer des Lohausener SV im Anschluss an die 1:3-Niederlage auf eigenem Platz.