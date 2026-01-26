Der SV Loderhof geht in die Saison 26/27 mit einem neuen Trainer

Bereits 2013 spielte Oliver Harsch-Hausmann für den SV Loderhof/Sulzbach, mit dem er damals Kreisklassenmeister wurde. Anschließend spielte er 10 Jahre für den TuS Kastl. Mit diesem stieg er in die Bezirksliga auf.

Oliver Harsch-Hausmann freut sich im Sommer nun die Mannschaft hauptverantwortlich übernehmen zu können. In der jungen Mannschaft sieht er einiges Potenzial, dass man aus ihr noch herausholen kann. Die Mannschaft hat einen guten Charakter, ist lernwillig und es macht Spaß mit ihr zusammenzuarbeiten. Mit den vielen jungen guten Spielern kann man sich für die Zukunft sicherlich noch einiges erwarten, so Oliver Harsch-Hausmann

Die sportlichen Leiter um Manuel Mignon, Stefan Luber und Roland Maul freuen sich, dass es mit der Verpflichtung so schnell und unkompliziert geklappt hat. Oliver Harsch-Hausmann wurde bereits der Mannschaft als Trainer vorgestellt. Ebenso bedankt man sich bei dem scheidenden Trainer Oktay Türksever zum Saisonende für die zwei erfolgreichen Jahre mit dem souveränen Aufstieg in die Kreisklasse. Im Aufstiegsjahr holte er sich auch in der A-Klasse mit 29 erzielten Treffern die Torjägerkanone. Oktay Türksever verlässt den Verein auf eigenen Wunsch um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Wir wünschen Oktay bei seiner neuen Aufgabe alles Gute.