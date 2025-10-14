 2025-10-10T17:03:43.034Z

Aufgrund eines Gewitters wurde das Spiel am Mittwoch 15. Oktober damals abgebrochen.
Aufgrund eines Gewitters wurde das Spiel am Mittwoch 15. Oktober damals abgebrochen. – Foto: Fabian Enzensperger

Der SV Kressbronn empfängt die SSG Ulm zum Wiederholungsspiel

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag

Das Nachholspiel des 9. Spieltags in der Landesliga, Staffel 4, steht unter unterschiedlichen Vorzeichen: Der SV Kressbronn kämpft im Tabellenkeller um jeden Punkt, während die SSG Ulm 99 den Anschluss an die Spitzengruppe wahren will. Das erste Spiel wurde aufgrund eines Gewitters in der 61. Minute abgebrochen.

Der SV Kressbronn steckt mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller und steht bereits früh in der Saison unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter kassierte schon 26 Gegentore und braucht dringend defensive Stabilität, um gegen die spielstarke Ulmer Elf bestehen zu können. Die Gäste aus Ulm hingegen wollen nach zwei Niederlagen in Folge wieder Konstanz finden – bei einem Sieg könnte das Team auf Rang drei vorrücken und den Rückstand auf Spitzenreiter FV Olympia Laupheim etwas verkürzen.


Aufrufe: 014.10.2025, 13:05 Uhr
Matthias KloosAutor