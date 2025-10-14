Der SV Kressbronn empfängt die SSG Ulm zum Wiederholungsspiel

Der SV Kressbronn steckt mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller und steht bereits früh in der Saison unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter kassierte schon 26 Gegentore und braucht dringend defensive Stabilität, um gegen die spielstarke Ulmer Elf bestehen zu können. Die Gäste aus Ulm hingegen wollen nach zwei Niederlagen in Folge wieder Konstanz finden – bei einem Sieg könnte das Team auf Rang drei vorrücken und den Rückstand auf Spitzenreiter FV Olympia Laupheim etwas verkürzen.