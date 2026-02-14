Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Kranzberg stellt die Weichen für die Zukunft!
von Stephan Schikowski · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Ab der Saison 2026/27 übernimmt Alexander Schmidbauer das Traineramt in Kranzberg! 💙🤍
Alexander bringt umfangreiche Trainererfahrung aus der Kreis- und Bezirksliga mit – beste Voraussetzungen also für die neue Aufgabe an der Seitenlinie.
🗣️ Sportlicher Leiter Christian Peis: „Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Alex und blicken mit großer Zuversicht auf die kommende Saison. Mit seiner positiven Art wird er den erfolgreichen Weg des SV Kranzberg fortführen und die Spieler gezielt weiterentwickeln.“
Bis dahin gilt: 🎯 Voller Fokus auf eine erfolgreiche Rückrunde!