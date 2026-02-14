Der SV Kranzberg stellt die Weichen für die Zukunft! von Stephan Schikowski · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Ab der Saison 2026/27 übernimmt Alexander Schmidbauer das Traineramt in Kranzberg! 💙🤍



Alexander bringt umfangreiche Trainererfahrung aus der Kreis- und Bezirksliga mit – beste Voraussetzungen also für die neue Aufgabe an der Seitenlinie.





🗣️ Sportlicher Leiter Christian Peis:

„Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Alex und blicken mit großer Zuversicht auf die kommende Saison. Mit seiner positiven Art wird er den erfolgreichen Weg des SV Kranzberg fortführen und die Spieler gezielt weiterentwickeln.“



Bis dahin gilt:

🎯 Voller Fokus auf eine erfolgreiche Rückrunde!