Der SV Kappel sucht einen neuen Torwart für die Aktive Mannschaft

Der SV Kappel sucht Spieler für die Torwartposition. Der Verein hat lange Jahre in der Kreisliga A

gespielt und ist in der letzten Saison in die Kreisliga B abgestiegen.

Das Team ist eine gute Mischung aus jungen und älteren Spielern. Dich erwartet Spaß am Fußball

und eine gute Gemeinschaft. Zur Verfügung stehen ein Natur- und ein Kunstrasenplatz. Bei Bedarf

wird separates Torwarttraining angeboten.

Wir suchen per sofort und/ oder zur neuen Saison 23/24. Bei Interesse wende dich per E-Mail an:

andreas.lehr70@web.de.