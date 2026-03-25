Der SV Issum trennt sich von Trainer Thorsten Fronhoffs Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge und dem Absturz auf einen Abstiegsplatz zieht der Vorstand des A-Ligisten SV Issum die Reißleine. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren. So geht es jetzt im Brennnesselpark weiter. von Volker Himmelberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Thorsten Fronhoffs ist nicht mehr Trainer des SV Issum. – Foto: levivisions

Das ging am Ende schneller als gedacht. A-Ligist SV Issum hat am Montagabend Trainer Thorsten Fronhoffs entlassen und damit die Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt gezogen. Die Mannschaft hat nach der Winterpause alle vier Spiele verloren – bei einem desaströsen Torverhältnis von 5:19.

Negativer Höhepunkt war am vergangenen Sonntag die 2:7-Niederlage im Kellerduell beim BV Sturm Wissel inklusive Absturz in die Abstiegszone. Außerdem hatte Fronhoffs den Verantwortlichen am Wochenende mitgeteilt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. „Ich habe am Montagabend mit dem Mannschaftsrat gesprochen. Wir sind zu der Einsicht gelangt, dass sich sofort etwas ändern muss, wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen. Die Entscheidung ändert nichts an unserem freundschaftlichen Verhältnis zu Thorsten Fronhoffs“, sagt der Issumer Vorsitzende Frank Dagott.

Eventuell sitzt am Sonntag ein Interimstrainer auf der Bank Und wie geht es jetzt weiter im Brennnesselpark? Zunächst einmal werden die beiden Co-Trainer Ardian Saris und Steffen Teloo das Training leiten. Eventuell wird am Sonntag im wichtigen Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten TSV Nieukerk auch ein Interimstrainer aus den eigenen Reihen auf der Bank sitzen, dessen Namen der Klub aktuell noch nicht nennen möchte. Derweil läuft die Suche nach einem neuen Chefcoach, der nach Möglichkeit noch im Saisonendspurt einsteigen soll, auf Hochtouren. Noch am Montag hatte der SV Issum einen Kandidaten von der Liste streichen müssen, weil dieser schon bei einem anderen Verein im Wort stand.