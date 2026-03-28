Der SV Issum setzt ab sofort im Abstiegskampf auf Teamwork

In der Krise setzt der Verein ab sofort auf Teamwork. Im Saisonendspurt – noch stehen zehn Spiele auf dem Programm – teilen sich vier Männer die Verantwortung. Über eine Beförderung darf sich der bisherige Co-Trainer Ardian Saris freuen. Der 30-Jährige hat letztlich das Sagen, drei Assistenten haben entscheidendes Mitspracherecht in Sachen Aufstellung und Taktik. Saris hat so etwas wie zwei verlängerte Arme auf dem Platz. Der erfahrene Abwehrspieler Steffen Teloo war zuvor schon als spielender Co-Trainer im Einsatz, jetzt wird auf diese Weise auch der Issumer Kapitän Tim Kabasch noch stärker in die Verantwortung genommen. Außerdem hat der Verein Mattis Thieler reaktiviert. Der 29-Jährige hatte seine aktive Laufbahn wegen einer Knieverletzung vor zwei Jahren beenden müssen und steht bis zum Saisonende Ardian Saris an der Linie mit Rat und Tat zur Seite.

„Wir haben eine sehr gute Übergangslösung gefunden“

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir damit eine sehr gute Übergangslösung gefunden haben. Alle vier haben einen sehr guten Draht zu unseren jungen Spielern. Jetzt ist natürlich auch die gesamte Mannschaft gefordert und muss dafür sorgen, dass es möglichst schnell wieder aufwärtsgehen kann“, sagt Vorsitzender Frank Dagott.