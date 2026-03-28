Der SV Issum setzt ab sofort im Abstiegskampf auf Teamwork

Der SV Issum hat auf die sportliche Talfahrt reagiert. Wie berichtet, trennte sich der Verein am Montagabend von Trainer Thorsten Fronhoffs. Vorangegangen waren vier Niederlagen im neuen Jahr, die zum Teil sehr deutlich ausfielen. So etwa das 2:7 bei Sturm Wissel, das den negativen Höhepunkt darstellte und den Absturz auf Abstiegsplatz 14 bedeutete.
In der Krise setzt der Verein ab sofort auf Teamwork. Im Saisonendspurt – noch stehen zehn Spiele auf dem Programm – teilen sich vier Männer die Verantwortung. Über eine Beförderung darf sich der bisherige Co-Trainer Ardian Saris freuen. Der 30-Jährige hat letztlich das Sagen, drei Assistenten haben entscheidendes Mitspracherecht in Sachen Aufstellung und Taktik. Saris hat so etwas wie zwei verlängerte Arme auf dem Platz. Der erfahrene Abwehrspieler Steffen Teloo war zuvor schon als spielender Co-Trainer im Einsatz, jetzt wird auf diese Weise auch der Issumer Kapitän Tim Kabasch noch stärker in die Verantwortung genommen. Außerdem hat der Verein Mattis Thieler reaktiviert. Der 29-Jährige hatte seine aktive Laufbahn wegen einer Knieverletzung vor zwei Jahren beenden müssen und steht bis zum Saisonende Ardian Saris an der Linie mit Rat und Tat zur Seite.
„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir damit eine sehr gute Übergangslösung gefunden haben. Alle vier haben einen sehr guten Draht zu unseren jungen Spielern. Jetzt ist natürlich auch die gesamte Mannschaft gefordert und muss dafür sorgen, dass es möglichst schnell wieder aufwärtsgehen kann“, sagt Vorsitzender Frank Dagott.
Rund um den Issumer Brennnesselpark sind sich alle Beteiligten einig: Die Mannschaft ist stark genug, um sich im Kreisliga-Oberhaus behaupten zu können. Noch ist überhaupt nichts verloren. Der Rückstand auf Rang 13, der am Saisonende die Rettung bedeutet, beträgt gerade einmal einen Punkt. Mit dem Heimspiel gegen den TSV Nieukerk (Sonntag, 15.30 Uhr) werden die Wochen der Wahrheit eröffnet. Es folgen die Duelle mit zwei weiteren Mitkonkurrenten im Tabellenkeller. Am Donnerstagabend, 20 Uhr, ist der SV Issum bei der Reserve von Alemannia Pfalzdorf gefordert, am Freitag, 10. April, steht das Heimspiel gegen den SV Nütterden auf dem Programm (20 Uhr). Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Sammelt die Mannschaft in diesen Partien sieben Punkte, sollte sie sich bereits halbwegs wieder auf der sicheren Seite befinden.
Derweil läuft die Suche nach einem neuen Chefcoach weiter auf Hochtouren. „Wir möchten nach Möglichkeit schon in Kürze einen neuen Trainer präsentieren. Dieser wird aber erst im Sommer mit der Vorbereitung auf die neue Saison starten. Bis dahin genießt das Quartett unser vollstes Vertrauen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen“, so Dagott.