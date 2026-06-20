Der SV Issum feiert diesen Trainer-Coup

Der SV Issum und seine Trainer – diese Angelegenheit schien sich bereits zu einer unendlichen Geschichte zu entwickeln. Kurz nach der Winterpause hatte sich der Verein zunächst von Thorsten Fronhoffs getrennt. Schon damals zeichnete sich der Abstieg in die Kreisliga B ab. Anschließend sprangen aus den eigenen Reihen Ardian Saris und Steffen Teloo in die Bresche. Doch auch dieses Duo schaffte es nicht mehr, die Wende in Richtung Klassenerhalt herbeizuführen. Ein letzter Versuchsballon wurde mit Coach Sebastian Connor gestartet – doch schon nach gerade einmal zwei Spielen einigten sich beide Seiten, das Engagement lieber frühzeitig zu beenden. Jetzt hat die Odyssee ein Ende.
Der Abstieg ist gerade erst besiegelt, da haben Vorsitzender Frank Dagott und seine Vorstandskollegen aber mal so richtig ins ganz hohe Regal gegriffen. Ein Mann, der in der abgelaufenen Saison noch im bezahlten Frauenfußball im Einsatz war, soll bei den Rot-Weißen wieder sportlich bessere Zeiten einläuten. Sandro Scuderi, der mit dem VfR Warbeyen fast die ganze Republik bereist hat, kehrt zu den Wurzeln des Dorffußballs im Kreis Kleve zurück.
„Wir haben es einfach einmal versucht und sind bei Sandro Scuderi offene Türen eingerannt. Natürlich sind wir alle begeistert und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Er hat in den ersten Gesprächen sofort signalisiert, dass er kein Mann für eine Saison und bei uns etwas aufbauen möchte. Dabei werden wir ihn tatkräftig unterstützen“, betont Dagott, der den Coup eingefädelt hat.
Das Abenteuer Zweite Liga war für Sandro Scuderi, der als Berufsschullehrer arbeitet, Anfang März nach einer 1:6-Niederlage des späteren Absteigers bei Bayern München II zu Ende gegangen. Damals hatte sich der 46-Jährige sogar etwas erleichtert gezeigt und die Tätigkeit im Profibereich als „Husarenritt“ bezeichnet, der nun ein Ende habe.
Jetzt geht’s also freiwillig runter in die B-Liga. Doch wer Sandro Scuderi kennt, der weiß ganz genau, dass er auch im untersten Bereich des Amateurfußballs keine halben Sachen macht. Auch im Männerfußball hat der Mann, der seine Trainerlaufbahn einst beim TSV Weeze gestartet hatte, bereits gezeigt, dass er sein Handwerk versteht. Von 2013 bis 2016 trainierte er den damaligen Landesligisten SV Straelen, ehe der Klub von der Römerstraße zu einem zwischenzeitlichen Höhenflug ansetzte, dessen Ende bekannt ist.
Ardian Saris und Steffen Teloo stehen dem neuen Hoffnungsträger als Co-Trainer zur Seite, Letzterer wird gelegentlich auch noch in der Abwehr aushelfen, falls Not am Mann sein sollte. Doch dazu wird es eventuell gar nicht erst kommen. Frank Dagott geht davon aus, dass der Issumer Trainer-Coup Signalwirkung hat und noch die eine oder andere Verstärkung anlockt. Interessierte Spieler können sich beim Vorsitzenden unter Telefon 0151 65267113 melden.
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