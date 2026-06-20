Der SV Issum feiert diesen Trainer-Coup

„Wir haben es einfach einmal versucht und sind bei Sandro Scuderi offene Türen eingerannt. Natürlich sind wir alle begeistert und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Er hat in den ersten Gesprächen sofort signalisiert, dass er kein Mann für eine Saison und bei uns etwas aufbauen möchte. Dabei werden wir ihn tatkräftig unterstützen“, betont Dagott, der den Coup eingefädelt hat.

Das Abenteuer Zweite Liga war für Sandro Scuderi, der als Berufsschullehrer arbeitet, Anfang März nach einer 1:6-Niederlage des späteren Absteigers bei Bayern München II zu Ende gegangen. Damals hatte sich der 46-Jährige sogar etwas erleichtert gezeigt und die Tätigkeit im Profibereich als „Husarenritt“ bezeichnet, der nun ein Ende habe.

Jetzt geht’s also freiwillig runter in die B-Liga. Doch wer Sandro Scuderi kennt, der weiß ganz genau, dass er auch im untersten Bereich des Amateurfußballs keine halben Sachen macht. Auch im Männerfußball hat der Mann, der seine Trainerlaufbahn einst beim TSV Weeze gestartet hatte, bereits gezeigt, dass er sein Handwerk versteht. Von 2013 bis 2016 trainierte er den damaligen Landesligisten SV Straelen, ehe der Klub von der Römerstraße zu einem zwischenzeitlichen Höhenflug ansetzte, dessen Ende bekannt ist.

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