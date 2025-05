Der SV Hummetroth tut sich lange schwer

Hummetroth. Der SV Hummetroth hat nach dem gewonnenen Meistertitel am Sonntagnachmittag auch sein Heimspiel gegen Germania Ober-Roden mit 3:1 (0:1) gewonnen. Allerdings taten sich die Odenwälder gegen das gut gestaffelte Team von Ex-Profi Fabian Bäcker auf dem Naturrasenplatz in Hummetroth lange schwer. „Ober-Roden stand tief hinten drin, wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, sagte Trainer Artug Özbakir nach der Partie. Trotzdem gingen die Gäste kurz vor der Pause durch Johannes Günther überraschend mit 1:0 (37.) in Führung. „Da haben wir gepennt“, ärgerte sich Hummetroths Coach.