Der SV Horchheim ist neuer Stadtmeister Der Bezirksligist krönte seine überzeugenden Auftritte bei der Wormser Stadtmeisterschaft +++ Geschenkt wurde dem Team von Sebastian Schulz dieser Erfolg nicht +++ TuS Neuhausen wehrte sich im Finale bis ins Elferschießen von Martin Gebhard · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

So sehen Sieger aus: Der SV Horchheim gewann die Wormser Stadtmeisterschaft gegen TuS Neuhausen. Beide Teams lieferten sich ein packendes Endspiel. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

PFIFFLIGHEIM. Bei der 59. Wormser Stadtmeisterschaft beim SV Normannia Pfiffligheim löste der SV Horchheim, der im Finale TuS Neuhausen besiegte, Vorjahressieger VfR Wormatia Worms II ab. Die Oberligareserve sicherte sich mit einem Erfolg über TSV Rhenania Rheindürkheim den dritten Platz. Pikant am Rande: Die beiden Finalisten begegnen sich am 29. Juli, 19 Uhr, in der zweiten Runde des Verbandspokals erneut.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Finale Die Partie vor 450 Fans und zahlreichen „Zaungästen“ war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Mit drei Treffern auf jeder Seite bot das temporeiche und kampfbetonte Finale zweier Bezirksligisten schon in der ersten Halbzeit besten Unterhaltungswert. Der SVH legte durch Tore von Domenico Gagliardi (4.), Marvin Mirschberger (20.) und ein Eigentor (28.) immer vor, Neuhausen glich durch Philip Bach (7.), Fabio Schmidt (24.) und Kevin Bernhardt (45.) jeweils aus. Das Engagement ließ bis zum Abpfiff nach Verlängerung (120. Minute) keineswegs nach.

Im Elfmeterschießen hatte Horchheim die besseren Nerven und traf durch Oguzhan Levent, Christian Seibert und Luca Putzer. Für Neuhausen war nur Philip Bach erfolgreich. „Ein megageiles Gefühl“, jubelte SVH-Trainer Sebastian Schulz, der die Partie ausgeglichen erlebt hatte, über den Titel. „Ein Riesen-Kompliment an die Jungs.“ Ein solches richtete auch TuS-Coach Marco Stark an sein Team. „In der zweiten Halbzeit waren wir besser“, lobte er. TuS Neuhausen: Rohde – Lenhardt, Folk, Altun (46. Lutz/91. Tecl), Kouam Tatchim (81. Kilic) – Himmel (68. Kopaliani), Cekic (101. Kaiser) – Bach, Schmidt, Ziemer (64. Leonhardt) – Bernhardt (81. Kurt). SV Horchheim: Hechler – Ferlemann (73. Schultealbert), Mirschberger, Levent, Vardaxis (51. Seibert) – Maurer (101. Putzer), Werle (57. Adun Aigbedion) – Gagliardi, Voll, Artan (70. Schneider) – Rheinheimer. Spiel um Platz 3 In der fairen Partie ohne Gelbe Karte gab der VfR-Landesligist gegen den zwei Klassen tiefer beheimateten A-Klassisten vor 81 Zuschauern erwartet klar den Ton an. Die Elf von Spielertrainer Björn Weisenborn, der nach Wiederbeginn mitspielte, entschied die Partie schon in der ersten Hälfte. Aus 20 Metern markierte Emre Gümüs das 1:0 (13.Minute). Volley, nach feinem Solo von Justin Tamon, erhöhte Basiro Joof auf 2:0 (19.). Nach schönem Querpass von Gümüs vollendete Justin Jennewein früh zum Pausenstand (26.). Nach Wiederbeginn biss sich der Dreiersturm des Favoriten so manches Mal an der Fünferkette des Underdogs die Zähne aus. Der verkürzte nach wunderbarer Vorarbeit von Jannik Heydasch durch Jonas Werle auf 3:1 (55.), ehe Julian Köppl postwendend den Endstand herstellte (56.).