Der SV Holthausen Biene verstärkt sich mit Maik Möhlenkamp Veränderungen auf der Torhüterposition zur kommenden Saison am Biener Busch von SV Holthausen Biene 1931 e.V. · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Der SV Holthausen Biene verstärkt sich zur kommenden Saison mit Maik Möhlenkamp auf der Torhüterposition. Der 28-jährige wechselt vom Haselünner SV an den Biener Busch und wird künftig zusammen mit Lukas Hüser das Torwartduo bilden. Durch seine Stationen beim VFL Herzlake und zuletzt dem Haselünner SV und sehr vielen Einsätzen auf Kreis- und Bezirksebene bringt er wertvolle Erfahrungen mit. „Maik hat im Training bei uns einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und wir sind froh nun die noch offene Torhüterposition geschlossen zu haben. Auch menschlich sind wir uns sehr sicher, dass Maik optimal in unsere Truppe passen und sich problemlos integrieren wird“, so der sportliche Leiter Joachim Korte.

Der Torhüter sucht bewusst nochmal nach einer neuen Herausforderung, um sich sportlich weiterzuentwickeln und das Torwartspiel weiter auszubauen. Der Wechsel bietet ihm die Chance, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam die sportlichen Ziele unseres Vereins zu verfolgen. Durch den Transfer wird die Konkurrenzsituation zwischen den Pfosten neu belebt und soll zur Weiterentwicklung beider Torleute beitragen. „Ich freue mich beim SV Holthausen Biene nochmal die Möglichkeit zu bekommen mich auf erhöhtem Niveau zu beweisen. Die Gegebenheiten vor Ort und auch die Gespräche mit den Verantwortlichen stimmen mich sehr positiv und ich war direkt von der neuen Aufgabe überzeugt und werde dafür ab dem Sommer alles geben“, so Maik Möhlenkamp.