Der SV Holthausen Biene verpflichtet Timo Lüken Talentierter Offensivspieler kommt vom VfL Emslage zum Landesligisten von SV Holthausen Biene 1931 e.V. · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Die Verantwortlichen des SV Holthausen treiben die Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und geben die Verpflichtung des jungen Fußballers Timo Lüken bekannt. Der 20-Jährige wechselt zur neuen Saison vom VfL Emslage an den Biener Busch und gilt als eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs. Mit dem Transfer setzt der Verein seine Strategie fort, auf entwicklungsfähige junge Spieler zu setzen. Der 20-jährige Linksfuß überzeugte in den vergangenen zwei Jahren durch starke Leistungen im Herrenbereich und machte in der abgelaufenen Saison mit 23 Scorerpunkten in der Bezirksliga auf sich aufmerksam. Besonders seine technische Qualität, sein starker Abschluss und sein hohes Entwicklungspotenzial werden von den Verantwortlichen hervorgehoben.

„Wir beobachten die Entwicklung von Timo schon seit einigen Jahren, seitdem er als A-Jugendlicher bereits viele Einsatzminuten im Herrenbereich in der Bezirksliga sammeln durfte. Er bringt viele Eigenschaften mit, die wir bei jungen Spielern suchen: Er ist ehrgeizig, lernwillig und verfügt über großes Talent. Wir möchten ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich unterstützen und sehen ihn durch seine Flexibilität als wertvolle Verstärkung unseres Kaders an“, so der sportliche Leiter Joachim Korte. Auch für den Spieler selbst stellt der Wechsel einen wichtigen Schritt in seiner Entwicklung dar. Nach seiner Zeit in der Jugend und erfolgreichen ersten Jahren im Herrenbereich bei seinem Heimatverein, dem VfL Emslage, will er sich nun auf höherem Niveau beweisen und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.