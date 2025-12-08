Der SV Holthausen Biene trennt sich von Trainer Henning Schmidt!

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene haben die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Henning Schmidt zu sofort beendet. Nach der deutlichen Derbyniederlage gegen die U23 des SV Meppen und der Entwicklung der letzten Wochen soll eine Veränderung auf der Trainerposition einen neuen Impuls geben. Eine Entscheidung, die den Verantwortlichen dennoch sehr schwer gefallen ist. A-Lizenzinhaber Schmidt kam im Jahr 2023 vom SV Vorwärts Nordhorn an den Biener Busch und hat seitdem großartige, engagierte Arbeit in unserem Verein geleistet. Neben einer sehr erfolgreichen ersten Saison in der Landesliga Weser-Ems und dem knapp verpassten Aufstieg konnte mit dem Sieg im Bezirkspokal ein echtes Erfolgserlebnis gefeiert werden. Ein Jahr später folgte dann der lang ersehnte Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen. Henning Schmidt wird somit immer einen besonderen Platz als „Aufstiegstrainer“ in der Vereinshistorie einnehmen.

Mit aktuell nur einem Sieg, zwei Unentschieden und elf Niederlagen findet sich die Mannschaft momentan am Tabellenende wieder und spielt damit deutlich unter den eigenen Erwartungen. Am kommenden Freitag steht für die Mannschaft noch ein letztes wichtiges Auswärtsspiel bei der U23 von Eintracht Braunschweig auf dem Programm, in dem man sich nochmals mit einem Erfolgserlebnis und einem positiven Gefühl in die Winterpause verabschieden möchte. Die Mannschaft wird interimsmäßig vor Ort durch den Co-Trainer Jakob Klaus in Zusammenarbeit mit dem aktuell verletzten Spieler Daniel Olthoff betreut.