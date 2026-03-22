Der SV Hohenfurch patzt beim FC Issing und vergibt eine große Chance

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse; FC Issing - SV Hohenfurch 1:0; Foto: Halmel; 22.03.2026; – Foto: Roland Halmel

Der SV Hohenfurch verliert in der Kreisklasse 4 mit 0:1. Konkurrenten stolperten, doch Hohenfurch nutzte die Chance nicht.

Die direkten Konkurrenten aus Dießen und Igling ließen bei Unentschieden gegen Kellerkinder Punkte liegen. Daraus konnte der SV Hohenfurch aber kein Kapital schlagen. Im Verfolgerduell der Kreisklasse 4 ging die Truppe von Coach Christopher Resch beim FC Issing leer aus. „Wir haben viel zu unsauber gespielt. Issing war griffiger und klarer“, war Resch nach der 0:1-Niederlage beim Tabellennachbarn bedient. „Die Hausherren hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Nach der Pause hatten wir Oberwasser, aber kaum Chancen.“

Lattentreffer nach Freistoß

Dabei erwischten die in Bestbesetzung angereisten Hohenfurcher einen guten Start. Schon nach wenigen Minuten lag der Führungstreffer der Gäste in der Luft. Florian Radler (6.) traf mit seinem direkten Freistoß aber nur die Latte. Auf der Gegenseite verhinderte SVH-Keeper Simon Heubucher mit einer Glanzparade gegen Alex Voß (14.) den möglichen Rückstand. Nach der Ecke schoss Luis Taufratshofer (24.) aus dem Gewühl heraus ans Außennetz.

In der Folge lief bei Hohenfurch offensiv kaum noch etwas zusammen. Im Spielaufbau fehlten das Tempo und die Präzision, um die stabile Issinger Deckung in Verlegenheit zu bringen. Die Hausherren agierten druckvoller und zielstrebiger. Einen weiteren Versuch von Voß (35.) wehrte erneut Heubucher ab. Wenig später war er aber chancenlos, als Johannes Erdt (36.) vom Elferpunkt den FCI in Führung schoss. Davor hatte Georg Gornig seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht. Die Issinger verpassten es danach, bei weiteren Möglichkeiten (42., 53.) nachzulegen.

Erst nach einer Ecke der Issinger und einem gefährlichen Kopfball (59.) fanden die Hohenfurcher langsam ins Spiel. Auf Ausgleichsmöglichkeiten mussten die mitgereisten SVH-Fans aber warten. Erst in der Schlussphase sorgten die Gäste bei ein paar Standards für Gefahr. Einen Eckball (71.) brachte Issing gerade noch aus der Gefahrenzone. Der eingewechselte Roman Schwarz (82.) köpfte nach einem Freistoß ans Außennetz. Einen weiteren Freistoß aus guter Position setzte Nico Schönfelder (90.+2) über den Kasten. Die Überzahl nach einer Zeitstrafe (90.+3) gegen Issing brachte auch nichts mehr Zählbares für den SVH ein.