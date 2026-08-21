Der SV Hösel will mehr, Ratingens U23 die ersten Punkte

Der SV Hösel will seinen Saisonstart ausbauen. – Foto: Alexander Biehler

Die kernige Abwehrschlacht und dadurch ermöglichte Konterläufe des SV Hösel zum Saisonauftakt beim Bezirksliga-Heimsieg über den starken SC Unterbach (1:0) hat die Moral der Blau-Weißen mächtig gefestigt. Nun geht es am Sonntag zum VdS Nievenheim (15 Uhr). Auch die Linksrheinischen starteten erfolgreich mit dem 3:2-Sieg bei Novesia Neuss, der 0:2-Rückstand warf die Gäste nicht aus der Bahn. „Nievenheim hat sich in der letzten Saison durch einen großartigen Endspurt die Liga gesichert, und dieser Kader ist weitgehend unverändert“, sagt Hösels Trainer Mesut Güngör, der sich im Klaren darüber ist, dass vom VdS im Braunkohle-Abbaugebiet nichts verschenkt wird.

Sein Angreifer Yasin Uzun (Urlaub) und Florian Stoll (Kommunion) sind nicht dabei, der verletzte Finn Schröder fällt noch sechs Wochen aus. Aber der Kader ist groß, das müsste zu verkraften sein. Noch einmal Mesut Güngör: „Spielerisch können wir mehr, als gegen Unterbach gezeigt wurde. Wir hoffen, es in Nievenheim zeigen zu können.“

Ratingen 04/19 II gegen Erzrivalen

Für die U23 von Ratingen 04/19 ist das Spiel am Sonntag beim Erzrivalen DSC 99 der Bezirksliga-Saisonauftakt (14 Uhr, Windscheidstraße). Und darauf freut sich der Sportliche Leiter Tobias Krampe schon seit Tagen: „Auf den DSC sind wir doch alle gespannt. Das sind immer Nachbarderbys mit Besonderheit.“ Die Derendorfer sind mit einer Heimpleite gestartet, einem 2:3 gegen Bayer Dormagen. Aber das hat für Tobias Krampe wenig Aussagekraft, denn 04/19, das ist für alle ein Gegner mit ungeheuer viel Tradition.

Zudem gibt es für die Blau-Gelben ein Wiedersehen mit dem Linksverteidiger Florian Gnida und mit Stefan Haferkamp, der beim DSC als spielender Co-Trainer dabei ist. Bei der U23 fällt der 20 Jahre alte Maksym Kliushnychenko die gesamte Hinrunde aus. Der junge Ukrainer, im zweiten Jahr dabei, hat sich im Freundschaftsspiel gegen Tiefenbroich einen Kreuzbandriss zugezogen. Derweil nimmt Max Kohmann nach seiner langen Krankheit so langsam wieder das Training auf. „Wir rechnen aber erst Mitte der Hinrunde mit ihm“, so Krampe.





