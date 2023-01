Der SV Hösel siegt klar und schiebt sich auf Platz vier vor Kreisliga A Düsseldorf: Der SV Hösel hat einen klaren 5:2-Erfolg eingefahren.

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der SV Hösel gegen den KFC Tesla die Hinrunde der Kreisliga A Düsseldorf abgeschlossen. Die Blau-Weißen gewannen ihr Heimspiel 5:3, wobei sie nach gut einer Stunde schon 5:1 vorne lagen. Damit haben sie sich auf Platz vier verbessert, Tesla muss wieder um den Liga-Erhalt bangen. Herausragend bei den Gastgebern Finn Schröder, der kurz vor dem Wechsel einen Elfmeter zum 2:1 einschoss und später das 5:1 nachlegte. Der 26 Jahre alte Defensivspieler auf der rechten Seite schoss damit in seinen 21 Saisoneinsätzen elf Tore. Am Sonntag müssen seine Höseler bei den Sportfreunden Gerresheim antreten, dem Tabellendritten, der einen Punkt besser steht.

Am Sonntag (13 Uhr) empfängt Rot-Weiß Lintorf den ASV Tiefenbroich zum Derby, die Gastgeber stehen als Tabellen-16. einen Platz und drei Zähler hinter den Gästen. In der Wuppertaler Gruppe ist Spitzenreiter SSVg Heiligenhaus am Sonntag (15 Uhr) beim Langenberger SV zu Gast, dem Tabellendritten. Ein letztes Testspiel endete für die SSVg unentschieden: Beim Landesligisten Rather SV sah es lange nach einer Nullnummer aus, dann unterlief dem Heiligenhauser Furkan Aydar in der 80. Minute ein Eigentor. Fünf Minuten später bügelte Jose Leal Miudo das Missgeschick aber wieder aus – Endstand 1:1.