Der SV Hösel muss konstanter werden FuPa-Wintercheck: Benedikt Schröder weiß, woran er beim SV Hösel arbeiten muss.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal zieht Trainer Benjamin Schröder ein Fazit zur Hinrunde des SV Hösel.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Benedikt Schröder: Gut, aber nicht konstant genug.

Gibt es Veränderungen im Team?

Schröder: Leonard Prusa kommt von Blau-Weiß Mintard.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Schröder: Viele Spieler haben sich weiterentwickelt, den größten Schritt hat Oliver Wenzler gemacht.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Schröder: Positiv der 7:1-Derbysieg gegen Rot-Weiß Lintorf, da wir über 90 Minuten gezeigt haben, dass wir die bessere Mannschaft sind, Negativ die zuletzt beiden Niederlagen gegen SC West II, weil wir es nicht geschafft haben unsere Überlegenheit an Qualität in etwas Zählbares zu nutzen.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Schröder: Dass wir in der Rückrunde konstanter und abgezockter werden.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Schröder: Die bleiben lieber alle intern.