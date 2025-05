Der SV Hösel ist zurück in der Bezirksliga. – Foto: Marcel Eichholz

Der SV Hösel ist zurück in der Bezirksliga Kreisliga A Düsseldorf: Mit einem verdienten 2:0-Sieg machen die Blau-Weißen daheim gegen den FC Büderich II alles klar und verlassen nach drei Jahren die Kreisliga A wieder. Ihr Boss Michael Rueber hatte ein Problem: Die Vereinskneipe ist noch zu.

Der SV Hösel ist nach drei Jahren in der Kreisliga A zurück in der Bezirksliga. Am vorletzten Spieltag bezwangen die Blau-Weißen den FC Büderich II hoch verdient 2:0 (1:0), und damit ist der zum Aufstieg berechtigende Platz zwei gesichert. Das letzte Saisonspiel am kommenden Sonntag bei der Tusa 06 hat keine wirkliche Bedeutung mehr.

Gestern, 15:30 Uhr SV Hösel SV Hösel FC Büderich FC Büderich II 2 0 Abpfiff Schon vor dem Match gegen die Büdericher Reserve war am Neuhaus der Teufel los, denn die Dritte Mannschaft schaffte den Sprung in die Kreisliga B. Es stimmte also alles rund um den Sportplatz, und was nach dem Bezirksliga-Aufstieg dort los war, kann sich jeder denken, der diesen SVH so kennt. Dann schilderte der Boss Michael Rueber seine Probleme: „Die Boltenburg, unsere Vereinskneipe, ist noch geschlossen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir diesen tollen Tag ausklingen lassen.“ Wo das war, sagte er nicht.

Aufstieg nach drei Jahren Kreisliga A Drei Jahre mussten die Blau-Weißen in der Kreisliga A ausharren, so richtig gefallen hat es keinem im „Dorf“. Es ist aber eine Aufstiegs-Geschichte, die so wohl unvergessen bleibt. Denn zum Hinrundenende stand der Traditionsklub nur auf Platz fünf. Wohl niemand im Ratinger Fußballgeschehen glaubte zu diesem winterlichen Zeitpunkt, dass es noch einmal Richtung Bezirksliga laufen kann.