Der SV Hösel hat seinen besten Stürmer wieder an Bord In der Bezirksliga ist die U23 von Ratingen 04/19 bereits am Freitagabend gefordert – wie auch schon an den „tollen Tagen“ zuvor. Liga-Konkurrent SV Hösel will bei einem langjährigen Rivalen die Negativspirale durchbrechen. von RP / Werner Möller · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Hösel hat seinen besten Stürmer wieder dabei – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Gefahrenlage hat sich für den SV Hösel in der Bezirksliga zugespitzt. Denn drei Niederlagen zuletzt mit zehn Gegentoren, das schmerzt. Dennoch, Platz zehn mit elf Punkten vor der Abstiegszone, da ist jede Unruhe unangebracht. Die gibt es auch am Neuhaus nicht. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es zum Drittletzten TV Kalkum-Wittlaer. Dort sieht es bei drei Direktabsteigern erheblich brenzliger aus, zumal der TVK den schwächsten Angriff der Liga stellt.