Der SV Hösel hat seinen besten Stürmer wieder an Bord

Die Gefahrenlage hat sich für den SV Hösel in der Bezirksliga zugespitzt. Denn drei Niederlagen zuletzt mit zehn Gegentoren, das schmerzt. Dennoch, Platz zehn mit elf Punkten vor der Abstiegszone, da ist jede Unruhe unangebracht. Die gibt es auch am Neuhaus nicht. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es zum Drittletzten TV Kalkum-Wittlaer. Dort sieht es bei drei Direktabsteigern erheblich brenzliger aus, zumal der TVK den schwächsten Angriff der Liga stellt.
Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic sieht die Aufgabe folgend: „In Wittlaer etwas zu holen, das war immer unglaublich schwer. Diese Truppe steht mit dem Rücken zur Wand, dort bekommen wir allein schon wegen der langjährigen Rivalität nichts geschenkt.“ Er hofft aber, eine stärkere Mannschaft als zuletzt ins Rennen schicken zu können. Denn der seit Jahren beste Stürmer Niklas Oldörp (neun Saisontore) ist wieder fit und kann zusammen mit Fabian Schürings (acht Saisontore) offensiv einiges bewegen.
Schon am Freitag um 20 Uhr spielt die U23 von Ratingen 04/19 beim DSC 99. Ratingens Trainer Andreas Voss gab seinen Schützlingen auch während der „tollen Tage“ keine wirkliche Pause und ließ sie daheim ein Freundschaftsspiel gegen die U23 der SSVg Velbert bestreiten. Die 2:4-Niederlage nahm er locker: „Wir konnten weitere Erkenntnisse erzielen, das war uns wichtig.“ Die beiden Tore schossen Elis Belaarbi zum 1:1 und Bilal Benktib zum 2:3. Es war also eng bis zum Abpfiff.
Aber der Winter-Zugang Philipp Mokwa fällt an der Windscheidstraße verletzt aus und wohl auch der Stürmer Ilyas Elkhattabi. Jener Angreifer, der gegen den SV Hösel beim 4:1 die letzten beiden Treffer erzielte. Allerdings ist Voss zuversichtlich, Verstärkung aus dem Oberliga-Kader zu bekommen, denn der ist erst am Sonntag im Einsatz. Der DSC belegt Platz zehn, drei Ränge dahinter folgen die Ratinger. Der Einsatz ist hoch!