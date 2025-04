Der SV Hösel dreht in der Kreisliga das Trainerkarussell

Der 54-Jährige, erst in diesem Winter neu verpflichtet, bekommt den Trainerjob und seinen Beruf als Angestellter eines Weltkonzerns zusammen nicht in den Griff. "Es ist zu viel, was da alles auf mich zukommt", sagt der frühere Regionalligaspieler. "Ich hatte dem Höseler Vorstand ohnehin bei meiner Verpflichtung erst einmal nur für diese Ruckrunde zugesagt", fährt er fort. "Aber dennoch werde ich natürlich alles geben, dass wir in die Bezirksliga aufsteigen. Das ist doch klar."