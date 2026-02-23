Der SV Hösel bleibt auf seiner turbulenten Talfahrt

Der SV Hösel unterliegt mit 4:5 beim TV Kalkum-Wittlaer – Foto: Michael Heinz Kelleners

Die Bezirksliga-Talfahrt des SV Hösel will einfach nicht enden. Auch beim Nachbarn TV Kalkum-Wittlaer, dem Kellerkind, gab es in einem turbulenten Spiel nichts zu holen. Wittlaer gewann 5:4 (2:0) und hat sich damit erst einmal aus der Abstiegszone befreit. Für den Aufsteiger vom Neuhaus war es bereits die vierte Niederlage in Serie, und noch bedenklicher ist, dass 15 Gegentore dabei kassiert wurden.

Die wohl entscheidende Szene gab es nach einer Stunde. Hösel kam nach dem 0:2-Pausenrückstand durch Marius Pauly 1:2 heran (49.) und übernahm nun das Geschehen. Dann Foul an Fabian Schürings und Elfmeter für die Gäste. Aber Schürings verschoss, und gleich danach kamen die Hausherren durch den Ex-Ratinger Melvin Ritter zum 3:1 (71.). Aber Hösel blieb dran, erzielte zwei Anschlusstreffer durch Max Ganns (85./ 4:3 für Wittlaer) und Darius Mirosavljevic (4:3/ 90.+1). Dennoch, die Punkte blieben im Düsseldorfer Norden. SVH-Coach Tomislav Mirosavljevic sagte: "Es lief einfach unglücklich. Hätte der Elfer gesessen und der Ausgleich wäre gelungen, dann hätten wir auch etwas mitgenommen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir hoch überlegen." Am nächsten Sonntag kommt der DSC 99 an den Neuhaus.

Ratingen verpasst Befreiungsschlag

Bereits am verregneten und bitterkalten Freitagabend hatte es unglücklich begonnen für die U23 von Ratingen 04/19 vor dem Bezirksliga-Spiel beim DSC 99. Denn weder Trainer Andreas Voss noch dessen Co-Trainer Derick Dwomo konnten mitfahren an die Windscheidstraße. Beide lagen krank im Bett. So fuhr der Oberliga-Manager Frank Zilles mit, um den Sportlichen Leiter der U23, Tobias Krampe, beim Coaching zu unterstützen. Die 1:2-Niederlage ließ sich dennoch nicht verhindern, denn vor dem Wechsel gelang den Gästen kaum etwas. Der DSC 99 ging mit einem recht sicheren 2:0-Vorsprung in die Pause.

Dann waren es eigentlich nur noch die Ratinger, die das Spiel bestimmten. Aber Leo Kaiser, Konstantin Sivevski und Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis ließen vorzügliche Torchancen ungenutzt. Dann endlich der 1:2-Anschlusstreffer von Kaiser (56.), es war sein fünftes Saisontor, und Ratingens Betreuer Jan Schirrweit freute sich: „Der DSC steht ständig unter Druck.“ Den nun eigentlich überfälligen Ausgleich verpassten Ben Gubsch und danach auch Henry Page. So standen die Gäste am Ende mit leeren Händen da.

Krampe sagte dazu: „Wir haben viel investiert, aber wenig Ertrag erzielt. Insgesamt habe ich ein gutes Spiel unserer Mannschaft gesehen. Aber dem DSC sind die entscheidenden Tore gelungen.“ Am Sonntag, 13.30 Uhr, kommt das Kellerkind CfR Links an den Götschenbeck. Beide Mannschaften stehen gehörig unter Druck.