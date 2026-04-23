Der SV Hölzlebruck kann auch robust

Hölzlebrucks Abwehrrecke Marcel Waldvogel will gegen den SV Grafenhausen den Laden hinten dichthalten. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Hölzlebruck steht in der Fußball-Kreisliga-A weiter an der Spitze. Und dort will er auch nach dem Topspiel gegen den SV Grafenhausen zu finden sein. Am liebsten bis zum Schluss.

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga redeten sie beim SV Hölzlebruck nicht lange um den heißen Brei: Natürlich wollten sie sofort wieder um den Aufstieg mitmischen. Warum auch nicht, schließlich spielten sie ein ganzes Jahrzehnt im Bezirksoberhaus. Und der HSV hielt und hält Wort: Nach 19 von 26 Spieltagen grüßen sie von Rang eins. Allerdings nicht unangefochten, denn mit nur einem Punkt weniger folgt bereits die SG Riedböhringen/Fützen. Vor zwei Wochen trennten sich die beiden Kontrahenten mit 1:1. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.