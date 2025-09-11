Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Hölzlebruck belohnt sich endlich
Absteiger SV Hölzlebruck hat einen guten Start in die Fußball-Kreisliga-A hingelegt.
Trainer Pino Curia attestiert seinem Team eine positive Entwicklung.
Es ist keine perfekte Frühbilanz, aber eine, auf der sich aufbauen lässt. Den zwei deutlichen 5:1-Siegen gegen den FC Pfohren und die SG Lenzkirch-Saig steht eine 2:4-Niederlage gegen Tabellenführer SG St. Märgen/St. Peter gegenüber. "Mit den Ergebnissen bin ich insgesamt zufrieden, mit dem Spielverlauf noch nicht ganz", sagt Pino Curia. Sein Team könne noch mehr, sei noch nicht da, wo es sein sollte, meint Hölzlebrucks Übungsleiter.