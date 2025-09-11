Der SV Hölzlebruck belohnt sich endlich

Es ist keine perfekte Frühbilanz, aber eine, auf der sich aufbauen lässt. Den zwei deutlichen 5:1-Siegen gegen den FC Pfohren und die SG Lenzkirch-Saig steht eine 2:4-Niederlage gegen Tabellenführer SG St. Märgen/St. Peter gegenüber. "Mit den Ergebnissen bin ich insgesamt zufrieden, mit dem Spielverlauf noch nicht ganz", sagt Pino Curia. Sein Team könne noch mehr, sei noch nicht da, wo es sein sollte, meint Hölzlebrucks Übungsleiter.

