Der SV Hinterzarten vergeigt eine klare Führung

Archivbild – Foto: Wolfgang Scheu

SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – SV Hinterzarten 2:2 (0:2). Die favorisierten Hinterzartener verspielten am Sonntag in der Nachholpartie in Neukirch eine 2:0-Führung und mussten sich am Ende mit einem Punkt zufrieden geben. Zunächst sah es nach einem Gästesieg aus. Manuel Birkle köpfte schon früh zur Führung für den SVH ein (4.). Kurz darauf folgte auch schon das zweite Tor. Diesmal war Manuel Tritschler ebenfalls per Kopfball erfolgreich (13.). Die Eintracht fand erst allmählich in die Partie. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.