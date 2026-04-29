Der SV Hinterzarten sucht neue(n) Trainer

Hinterzartens Trainer Lars Mundiger sucht einen Nachfolger für sich und Kollege Mike Ketterer. – Foto: Wolfgang Scheu

Winter, Schnee, Fasnet – und ein sehr überschaubarer Trainingsbesuch. Diesen Vierklang listet Lars Mundinger auf, wenn er über die Gründe der aktuellen (Ergebnis-)Krise des SV Hinterzarten räsoniert. Die Bedingungen waren zu Beginn des Jahres schwierig. Es dauerte lange, bis die Hinterzartener endlich auf dem Platz trainieren konnten. "Die Vorbereitung verlief einfach sehr schlecht", blickt Mundinger auf diese Wochen zurück. Gemeinhin arbeiten die Fußballer in dieser Phase an der Form für die Rückrunde. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.