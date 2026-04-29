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Der SV Hinterzarten sucht neue(n) Trainer
Die Spielzeit soll ambitioniert und möglichst sorgenfrei beendet werden.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Hinterzartens Trainer Lars Mundiger sucht einen Nachfolger für sich und Kollege Mike Ketterer. – Foto: Wolfgang Scheu
Das Duo Lars Mundinger/Mike Ketterer wird nach dieser Saison beim Fußball-Bezirksligisten aufhören. Aus persönlichen Gründen. Die Spielzeit soll ambitioniert und möglichst sorgenfrei beendet werden.
Winter, Schnee, Fasnet – und ein sehr überschaubarer Trainingsbesuch. Diesen Vierklang listet Lars Mundinger auf, wenn er über die Gründe der aktuellen (Ergebnis-)Krise des SV Hinterzarten räsoniert. Die Bedingungen waren zu Beginn des Jahres schwierig. Es dauerte lange, bis die Hinterzartener endlich auf dem Platz trainieren konnten. "Die Vorbereitung verlief einfach sehr schlecht", blickt Mundinger auf diese Wochen zurück. Gemeinhin arbeiten die Fußballer in dieser Phase an der Form für die Rückrunde. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.