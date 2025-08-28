Der SV Hinterzarten sorgt im Kollektiv für einen Auftakt nach Maß

Den Gegner unter Druck setzen, beeindrucken, einschüchtern – und am besten gleich überrennen. So sieht der Idealfall für einen Trainer aus. Vor allem beim ersten Spiel einer Saison, das gleichzeitig auch noch ein Heimspiel ist. Schwer zu sagen, ob Hinterzartens Trainer-Duo Mike Ketterer und Lars Mundinger ihre Mannschaft mit einer derart ungestümen Strategie in das Duell gegen die SG Dauchingen/Weilersbach schickten, doch es sah ganz danach aus. Der HSV legte los wie die Feuerwehr: 1:0, neunte Minute – durch Manuel Tritschler; 2:0, 13. Minute – durch Mika Wehrle; 3:0, 41. Minute – durch Manuel Birkle. Die Partie war damit eigentlich schon entschieden, auch wenn im Fußball fast nichts unmöglich ist.

