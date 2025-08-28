 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Manuel Birkle steuerte einen Treffer zum 5:1-Sieg des SV Hinterzarten gegen die SG Dauchingen/Weilersbach bei.
Manuel Birkle steuerte einen Treffer zum 5:1-Sieg des SV Hinterzarten gegen die SG Dauchingen/Weilersbach bei. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Hinterzarten sorgt im Kollektiv für einen Auftakt nach Maß

Der SV Hinterzarten steht nach dem 5:1 zum Saisonstart gegen die SG Dauchingen/Weilersbach auf Rang zwei.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga SW SBFV
SG DauchingenWeilersbach
Hinterzarten

Trainer Mike Ketterer spricht von einer Momentaufnahme und will den Erfolg nicht überbewerten.

Den Gegner unter Druck setzen, beeindrucken, einschüchtern – und am besten gleich überrennen. So sieht der Idealfall für einen Trainer aus. Vor allem beim ersten Spiel einer Saison, das gleichzeitig auch noch ein Heimspiel ist. Schwer zu sagen, ob Hinterzartens Trainer-Duo Mike Ketterer und Lars Mundinger ihre Mannschaft mit einer derart ungestümen Strategie in das Duell gegen die SG Dauchingen/Weilersbach schickten, doch es sah ganz danach aus. Der HSV legte los wie die Feuerwehr: 1:0, neunte Minute – durch Manuel Tritschler; 2:0, 13. Minute – durch Mika Wehrle; 3:0, 41. Minute – durch Manuel Birkle. Die Partie war damit eigentlich schon entschieden, auch wenn im Fußball fast nichts unmöglich ist.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 028.8.2025, 19:43 Uhr
Stefan Kech (BZ)Autor