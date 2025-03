Der SV Hinterzarten ist erfolgreich und auf Trainersuche

"Bis die wach waren, lagen wir schon 3:0 vorn." Mario Schätzle reichte ein Satz, um die entscheidende Phase am Samstag im Duell bei der SG Dauchingen/Weilersbach zusammenzufassen. In der Tat fackelten die Hinterzartener nicht lange und führten nach Toren von Manuel Tritschler, Daniel Martin und Björn Hensler binnen zehn Minuten deutlich. So deutlich, dass auch der Spielausschuss-Vorsitzende schon früh einen recht entspannten Samstagnachmittag genießen durfte, der mit einem 4:1-Sieg endete. "Unsere Strategie, von Beginn an zu pressen, hat super funktioniert", sagte Schätzle - und freute sich. Eine nicht unerhebliche Rolle spielte dabei die Effektivität. Die Chancenverwertung des HSC lag in diesem Moment bei 100 Prozent. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.