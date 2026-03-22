Wie ein Schlag ins Gesicht: Leon Boos (links, gegen Ciro Di Feo) kassierte mit Zell eine bittere Niederlage in Herten | Foto: Gerd Gründl

Erst das Pokalaus, nun die Niederlage in der Bezirksliga: Die Fußballer des FC Zell verlieren den Anschluss zur Spitze. Der SV Herten holt durch den 2:1-Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zum ausführlichen Spielbericht: Der SV Herten kauft dem FC Zell den Schneid ab (BZ-Plus) Tore: 1:0 Tasholli (59.), 2:0 Strazzeri (73.), 2:1 Walch (82.). Bes.: Krumm verschießt FE (90.+9/Zell).

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Die Schlüchttäler feierten in dem direkten Duell zweier Teams, die im Abstiegskampf stecken, ihren ersten Auswärtssieg der Saison. Für die Schliengener wiederum war es die vierte Heimniederlage der laufenden Runde. Ein Fußballschmankerl war das Kellerduell nicht, was zumindest den Gästen nach Abpfiff egal gewesen sein dürfte. Mit dem 1:0-Sieg im Gepäck konnten die Schützlinge von Michael Gallmann freudig die Heimreise antreten. Bereits nach sieben Minuten erzielte Nico Reichardt das Tor des Tages, indem er eine feine Hereingabe von Timo Vogt per Kopf zu seinem 21. Saisontreffer vollendete. Optisch zwar die überlegene Mannschaft, fiel den Sportfreunden nicht viel Produktives ein. Einzig Tom Wihler (20.) und Denis Hollenwäger (38.) sorgten mit ihren Kopfbällen für etwas Gefahr vor dem Schlüchttäler Gehäuse. Auch nach der Pause schafften es die Gastgeber nicht, den Abwehrriegel zu knacken. "Was nutzt uns der Ballbesitz, wenn wir die Tore nicht machen", sagte SF-Co-Trainer Sebastian Meier. Für den Schlüchttäler Coach Michael Gallmann "war das ein sogenannter Big-Point-Sieg".