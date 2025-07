Der SV Hering gibt sein Comeback

Kreis Dieburg. Mit 15 Mannschaften in der Kreisliga A und je 16 in den Kreisligen B, C und D geht der Kreis Dieburg in diese Saison 2025/26. Am ersten Spieltag (3. August) finden sich Clubs nach Auf- und Abstiegen beziehungsweise Rückzügen nicht nur in neuen Klassen wieder. In der D-Liga mischen auch vier neue Teams mit, worunter das Comeback eines Traditionsvereins ist. Andere Mannschaften sind von der Bildfläche verschwunden – ein Überblick.

Kreisliga A Dieburg: Nach den Aufstiegen von Viktoria Urberach und der TS Ober-Roden II in die Kreisoberliga Dieburg/Odenwald geht die höchste der vier Kreisligen in der neuen Saison nur noch mit 15 Teams (bisher 16) an den Start. Aus der Kreisoberliga stieg aus dem Dieburger Raum per Rückzug zwar der TSV Harreshausen ab, wurde aber in die B-Liga eingegliedert. Per Rückzug aus der A-Liga verschwunden ist der 1. FC Niedernhausen-Lichtenberg (nun Kreisliga C). Harreshausen und Niedernhausen meldeten ihre zweiten Mannschaften nicht mehr, sodass diese aus der C- respektive D-Liga verschwunden sind. Hinzu kamen aus der B-Liga die Aufsteiger SV Sickenhofen und SG Klingen.