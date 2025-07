Der SV Helpenstein ist noch auf Trainersuche

Andre Lehnen macht nicht weiter. Kapitän Dominik Hahn und Spieler Utku Arslan fungieren als Interimsduo. Gespräche mit Kandidaten laufen.

Die Vorbereitung läuft, aber der Fußball-Landesligist SV Helpenstein ist noch auf Trainersuche. Andre Lehnen, der für die letzten vier Saisonspiele einsprang und den Klassenerhalt schaffte, macht nicht weiter. „In zwei bis drei Wochen“, so hofft Vorsitzender Werner Derichs, könne man Vollzug melden. Gespräche laufen. Bis ein Trainer gefunden ist, fungieren der Kapitän und sportliche Leiter Dominik Hahn, der als Spieler durch einen Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt ist, sowie Spieler Utku Arslan als Interimstrainer.

Ein Drei-Trainer-Jahr

Die vergangene Saison war für den Drei-Dörfer-Club (Arsbeck, Dalheim, Wildenrath) auch ein Drei-Trainer-Jahr. Timo Rheindorf hatte den Landesliga-Tabellenfünften vor einem Jahr von Erfolgstrainer Andre Lehnen übernommen. Nach der Hinrunde mit nur zehn Punkten trennten sich die Wege. Tim Neubauer stabilisierte die Mannschaft zunächst, hatte aber dem Vorstand mitgeteilt, dass er zur neuen Saison nicht weitermachen könne. Der Klassenerhalt war da noch nicht in trockenen Tüchern. Für die entscheidenden Wochen holte man Andre Lehnen zurück. „Es waren vier schöne Wochen“, resümiert Andre Lehnen. Heraus ragten der späte Ausgleich zum 3:3 gegen Kurdistan Düren tief in der Nachspielzeit und der 2:1-Sieg in Zülpich.

Mit dem Landesliga-Verbleib verabschiedete sich Andre Lehnen wieder, und die Suche nach einem Nachfolger begann. Es wurden Gespräche geführt, und der Vorstand handelte sich eine späte Absage ein, die ein erneutes Einsteigen in die Trainersuche nötig machte. Werner Derichs ist zuversichtlich, den neuen Trainer bald präsentieren zu können. Beim Interimsduo sieht er die Mannschaft aber in guten Händen.

Zugänge: Ralf Godlevski (SC 09 Erkelenz), Fynn Müller (SV Rheidt), Selimir Selimovic (Germania Hilfarth), Colin Ryssen (Viktoria Doveren), Maxim Vogel (1. FC Heinsberg-Lieck A-Junioren), Noah Berko (1. FC Mönchengladbach, Trichany Wazulua (Viktoria Mennrath), David Shofinari (1. FC Wassenberg-Orsbeck A-Junioren), Laurin Juno Alexis Barry (1. FC Viersen), Hope Edwyn Bate (FC Wegberg-Beeck A-Junioren)

Abgänge: Nils Jankowski (Germania Hilfarth), Florian Storms (Tura Brüggen), Niklas Brunen (Dynamo Erkelenz)

