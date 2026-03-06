Der SV Heimstetten will beim FC Gundelfingen die Defensive stabilisieren

Fängt erneut für Heimstetten: Moritz Knauf bleibt nach seinem Comeback gegen Kottern im Tor. – Foto: Dieter Michalek

Nach dem 3:0 gegen Kottern soll der nächste Dreier folgen. Doch der FC Gundelfingen ist ein abwehrstarker Gegner mit nur 20 Gegentoren.

44 Treffer hat der SV Heimstetten in dieser Bayernligasaison bislang erzielt – mithin sogar zwei mehr als der aktuelle Tabellenführer TSV 1860 München II. Doch so stattlich diese Ausbeute ist, so ernüchternd ist die Zahl auf der anderen Seite der Torbilanz. Denn satte 32 Gegentreffer – exakt doppelt so viele wie der Spitzenreiter – sind der Grund, weshalb der SVH fernab des Aufstiegsrennens auf Tabellenplatz sechs rangiert.

Entsprechend habe ihr Team in der Wintervorbereitung den Fokus vor allem auf die Defensive gelegt, sagt Cheftrainerin Sarah Romert. Umso erfreulicher sei daher das erste Ligaspiel des Jahres gegen den TSV Kottern gewesen, das Heimstetten nicht nur souverän mit 3:0 gewann, sondern auch ohne Gegentor blieb.

Genau daran sollen die Heimstettner nun nach dem Wunsch ihrer Trainerin anknüpfen, wenn sie an diesem Samstag um 15 Uhr beim FC Gundelfingen gastieren. Dabei werde es vor allem darum gehen, dem Aufsteiger in punkto „Schärfe gegen den Ball“ und Kampfbereitschaft Paroli zu bieten, sagt Sarah Romert. „Gleichzeitig haben wir aber auch spielerisch den Anspruch, dort den Takt vorzugeben.“

Selbiges gelang dem SVH im Hinspiel freilich nicht; vielmehr setzte es eine ernüchternde 1:2-Niederlage. Seither habe sich ihre Mannschaft jedoch weiterentwickelt, gibt sich die Trainerin überzeugt. Insofern sei es das klare Ziel, direkt den nächsten Dreier einzufahren – „auch wenn wir wissen, dass uns dort ein Kaliber erwartet, was die Defensive angeht“.

Denn anders als beim SVH ist bei den Donaustädtern die Abwehr das Prunkstück. So haben sie diese Saison erst 20 Gegentore kassiert, gleichzeitig 29 Treffer erzielt und damit 27 Punkte geholt – mithin die beste Ausbeute aller vier Aufsteiger. Im Gegensatz zu Heimstetten hat Gundelfingen den Restart in den Ligabetrieb jedoch verpatzt: Am vergangenen Spieltag verlor das Team von Trainer Thomas Rudolph mit 1:2 beim TuS Geretsried.

Personell stehen beim SVH dieselben Kicker zur Verfügung wie zuletzt – plus Daniel Steimel und Yannick Günzel, die nach überstandener Verletzung vermutlich in den Kader zurückkehren. Gleiches trifft auf Keeper Fabian Scherger zu, der indes auf der Bank sitzen wird. Denn im Tor vertraut Sarah Romert erneut auf Moritz Knauf, der gegen Kottern sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte – und direkt seinen ersten Sieg sowie ein zu-Null-Spiel bejubeln durfte.

Nicht spielen werden am Samstag Moritz Heigl, Severin Müller und Yamin H-Wold. Sie alle sind aufgrund von Verletzungen noch außen vor. (ps)