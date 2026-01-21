Der SV Heimstetten plant acht Testspiele und ein Trainingslager

Der Bayernligist bereitet sich intensiv auf die Rückrunde vor. Trotz dünner Personaldecke zeigt sich Trainerin Sarah Romert zufrieden.

Acht Testspiele gegen teils hochkarätige Gegner und obendrein ein Trainingslager in Kroatien: Die Vorbereitung des SV Heimstetten vor dem Wiederbeginn der Punktspielrunde in der Bayernliga Süd hat es diesmal in sich. In den nächsten sechs Wochen wolle man die Grundlage für eine erfolgreiche Restsaison schaffen, sagt Trainerin Sarah Romert, die ihre Mannschaft am Montag zum ersten Aufgalopp gebeten hat.

„Es war frostig kalt“, berichtet die 30-Jährige. „Aber es hat richtig Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen.“ Personell konnten Romert und ihre Co-Trainer Niklas Eberhardt und Lukas Riglewski nahezu alle Kicker über den Kunstrasen scheuchen. Außen vor waren lediglich die Rekonvaleszenten Daniel Steimel, Yamin H-Wold und Torwart Fabian Scherger, die infolge von Verletzungen allesamt noch individuell trainieren.

Luke Nauen wechselt zu Hallbergmoos

Gar nicht mehr Teil des SVH-Kaders ist derweil Luke Nauen. Das 19-jährige Eigengewächs hat sich in der Winterpause dem VfB Hallbergmoos angeschlossen. „Wir haben gemeinsam besprochen, dass das für ihn der richtige Schritt ist“, sagt Sarah Romert. In dieser Saison kam Nauen lediglich auf neun Kurzeinsätze; nun hofft der Offensivmann in der Landesliga auf mehr Spielzeit.

Abgesehen von seinem Abgang sowie Jugendspieler Robin Penski, der künftig fest zum Bayernligakader gehört, gab es personell keine Veränderungen in Heimstetten. Der Verein habe in der Winterpause „ein, zwei Gespräche geführt“, berichtet die Trainerin. „Aber am Ende hat sich nichts ergeben.“ Zwar räumt Sarah Romert ein, dass die derzeitige Personaldecke eher dünn sei. Zugleich betont sie jedoch: „Mit der Qualität des Kaders sind wir super zufrieden.“

Dasselbe lässt sich über das sportliche Abschneiden des SVH in der bisherigen Saison nicht behaupten. Mit 29 Punkten aus 20 Spielen liegt der Club aktuell auf Tabellenrang sieben. Dabei habe ihre Mannschaft insbesondere in den letzten Wochen vor der Pause spielerisch oft überzeugt, findet Romert. „Daran wollen wir in der Rückrunde anknüpfen.“ Gleichzeitig fordert sie „noch mehr Konsequenz, offensiv wie defensiv, damit am Ende mehr Punkte rausspringen“.

Trainingslager in den Faschingsferien

Ein konkretes Ziel für die Restsaison will die Trainerin noch nicht nennen. Darüber wolle sie erst noch mit der Mannschaft sprechen – unter anderem in den Faschingsferien. Denn da geht es für den Bayernligisten erstmals seit Jahren wieder ins Trainingslager: Vier Tage lang werde man in Kroatien weilen und dort nicht nur an der sportlichen Entwicklung arbeiten, sagt Sarah Romert. „Sondern wir wollen die gemeinsame Zeit auch nutzen, um als Team noch mehr zusammenzuwachsen.“