Der SV Heimstetten kassiert in der 94. Minute den bitteren Ausgleich

Dämpfer für die Abschlussfeier: Niklas Heininger (Nr. 27) trifft zum 1:1 für Hauzenberg, SVH-Torwart Yannick Poyda schaut machtlos hinterher. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Heimstetten führt lange gegen Hauzenberg. Doch ein Freistoß kurz vor Schluss stellt alles auf den Kopf. Vier Akteure wurden verabschiedet.

Kurz vor Schluss darf Fabian Scherger noch aufs Feld. Der Stammkeeper des SV Heimstetten hat seinen Platz zwischen den Pfosten in diesem letzten Saisonspiel gegen den FC Sturm Hauzenberg Moritz Knauf und Yannick Poyda überlassen, die den Bayernligisten beide verlassen werden. Doch nun wird Scherger beim Stand von 1:0 für den SVH in der 92. Minute noch eingewechselt – aber nicht als Torwart, sondern in vorderster Angriffsreihe.

Ich denke, da hat sich etwas entwickelt, da ist eine Mannschaft zusammengewachsen.

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten)

Und tatsächlich erlebt der 24-Jährige bei seinem 120-sekündigen Auftritt als Aushilfsstürmer noch einen Treffer; allerdings auf der anderen Seite des Feldes. Denn quasi mit dem Abpfiff kommen die Gäste nach einer Standardsituation noch zum 1:1-Ausgleich – ein Dämpfer für die anschließende Abschlussfeier der Gastgeber.

„Das war frustrierend“, gesteht Trainerin Sarah Romert, „weil dieses Tor den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hat“. Schließlich habe ihre Mannschaft vor allem im ersten Durchgang Chancen en masse gehabt, davon aber bloß eine genutzt. Und das rächt sich kurz vor Ende, weshalb sich Heimstetten bloß mit einem Remis aus dieser Spielzeit verabschiedet – als Tabellensiebter.

„Der Abschluss trübt das Bild ein bisschen“, resümiert Sarah Romert nach ihrem ersten Jahr als Cheftrainerin. „Aber ich habe den Jungs direkt nach dem Spiel gesagt, dass wir eine gute Saison gespielt haben. Ich denke, da hat sich etwas entwickelt, da ist eine Mannschaft zusammengewachsen.“ Und diese wiederum wird in der kommenden Spielzeit nahezu komplett beisammenbleiben. So verlässt neben den zwei Torhütern lediglich Sebastian Gebhart den SVH, der sich dem Ligarivalen aus Schwaig anschließt.

Jenes Trio plus Torwarttrainer Sebastian Wolf, der ebenfalls in Heimstetten aufhört, werden vor dem letzten Spiel gegen Hauzenberg verabschiedet. Anschließend pfeift der Schiedsrichter die Partie an, doch wirklich loslegt ausschließlich ein Team – nämlich der SVH, der im ersten Durchgang klar überlegen ist und etliche erstklassige Möglichkeiten hat.

Doch ein ums andere Mal scheitern die Platzherren an ihren Nerven oder am Torwart der Gäste, die bereits vor dem Duell als Abstiegsrelegant feststanden. Allein in einer Szene rauscht die Kugel ins Netz: in der 17. Minute, als Lukas Riglewski den Ball nach feiner Vorarbeit von Ikenna Ezeala ins leere Gehäuse einschiebt. Für den Co-Spielertrainer ist es der 19. Saisontreffer – mithin Rang vier in der ligaweiten Torschützenliste.

Bei diesem 1:0 bleibt es bis zur Pause und auch danach in einer nunmehr deutlich faderen Partie. „In der zweiten Halbzeit ist das Spiel mehr und mehr vor sich hingeplätschert“, räumt Sarah Romert ein. Und doch deutet wenig darauf hin, dass Hauzenberg noch den Ausgleich schaffen könnte – bis in der 94. Minute ein Freistoß in den SVH-Strafraum segelt. Und dort ist es Niklas Heininger, der aus dem Getümmel heraus den Ball zum 1:1-Endstand einschiebt. (ps)