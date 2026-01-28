Der SV Heimstetten kassiert eine 1:3-Niederlage beim TSV Grünwald

Dennis Polat erzielt die Führung für Heimstetten. – Foto: Dieter Michalek

Der Bayernligist verlor trotz früher Führung gegen den Landesligisten. Zudem gab der Verein die Vertragsauflösung mit Thomas Bauer bekannt.

Den verspäteten Start in seinen Testspiel-Marathon hat der SV Heimstetten verpatzt. Beim eine Klasse niedriger spielenden TSV Grünwald kassierte der Bayernligist trotz früher Führung eine 1:3-Niederlage. Die nächste Chance auf den ersten Testspielsieg hat der SVH am Samstag, wenn der VfB Hallbergmoos um 14 Uhr im ATS-Sportpark antritt.

Ursprünglich wollten die Heimstettner schon am vergangenen Wochenende die erste ihrer acht Vorbereitungspartien bestreiten. Doch wegen Eisplatten auf dem Spielfeld musste der Auftritt gegen den SSV Eggenfelden kurzfristig abgesagt werden. Folglich trat der Tabellensiebte der Bayernliga Süd erst drei Tage später zum ersten Aufgalopp an – beim TSV Grünwald, der vom Ex-Garchinger Florian De Prato trainiert wird.

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start und gingen nach acht Minuten in Führung. Als Torschütze konnte sich Mittelfeldmann Dennis Polat feiern lassen, dessen 1:0 bis weit in die zweite Hälfte hinein Bestand hatte. Doch nach einer Stunde und zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten schlugen die Platzherren zu. Binnen vier Minuten drehten Gabriel Wanzeck und Leander Bublitz die Partie zugunsten Grünwalds. Den 1:3-Endstand markierte Routinier Michael Hutterer eine Viertelstunde vor Schluss.

Aufseiten des SVH feierten in Torwart Moritz Knauf und Moritz Heigl zwei Spieler ihr Comeback nach langer Verletzungspause. Unterdessen wurde bekannt, dass ihr bisheriger Mitspieler Thomas Bauer nicht mehr für Heimstetten auflaufen wird. „Aus beruflichen Gründen“, so der Club, habe man den Vertrag mit dem 22-jährigen Defensivmann vorzeitig aufgelöst. Bauer war vor der Saison vom TSV Murnau und bislang auf fünf Einsätze für den SVH gekommen. (ps)