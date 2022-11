Der SV Hegnach landet in der Regionalliga einen Kantersieg SVH-Frauen gewinnen gegen den 1. FFC Hof mit 10:0.

11.Spieltag

SV Hegnach - 1. FFC Hof 10:0 (4:0)

Im letzten Heimspiel des Jahres feierte man mit einem wahren Torfestival den 6.Heimsieg in Folge. Los ging es vor erneut zahlreichen Zuschauern bereits in der 7.Minute als Sara Reichel nach Foul an Gina Rilling einen Freistoß zum 1:0 unter der Latte versenkte. Nach Zusammenspiel mit Silvana Arcangioli erhöhte Gina Rilling auf 2:0(20.). Nur wenig später lenkte Maike Bendfeld eine Freistoßflanke von Sara Reichel zum 3:0(26.) ins Netz. Als eine Hoferin bei einem Klärungsversuch Silvana Arcangioli zu Fall brachte schoß Sara Reichel den Elfmeter souverän zum 4:0(31.) ins Netz.

Die beste Gästechance hatte Stephanie Köhler mit einem verdeckten Schuß doch SVH Torspielerin Anke Langwisch tauchte gerade noch rechtzeitig ab und konnte abwehren. Als Gina Rilling bereits die Hofer Torspielerin Sarah Kirsch ausgespielt hatte grätschte Sabine Sattler mit sensationeller Rettungsaktion vor der einschußbereiten Sara Reichel den Querpaß aus 2m übers eigene Tor. Hegnach ließ nicht nach und gab auch in der 2.Hälfte weiter Vollgas.

In der 57. erlief sich Silvana Arcangioli einen Steilpass von Anke Langwisch legte von der Grundlinie zurück auf Sara Reichel die zum 5:0 einschob. Nach Trikotzupfer von Katharina Fürst an Arcangioli spielte Sara Reichel den Freistoß hoch vors Tor wo Linda Koch unhaltbar zum 6:0(64.) einköpfte. Nach einer Ecke klatschte der schulbuchmäßige Kopfball von Maike Bendfeld an den Pfosten. Sehenswert das 7:0(70.) als Sara Reichel einen Querpaß von Julia Rudolph durchließ so daß Silvana Arcangioli freie Bahn hatte und abgeklärt zum Treffer einschob.

Wenn es läuft dann richtig, in der 75. hielt die eben erst eingewechselte Lucy Claar von der Mittellinie drauf und wie ein Strich schlug die Kugel im Netz von Kirsch zum 8:0 ein. Vollends bitter wurde es für die weitgereisten Gäste in der Schlußphase als Svenja Gajewski eine platzierte Ecke von Sara Reichel zum 9:0(81.) einköpfte und Silvana Arcangioli eine starke Vorarbeit von Leana Ilic zum 10:0(83.) vollendete. Gleichzeitig war es wie bei Sara Reichel ihr 8.Saisontor. Es stehen noch 2 weite Auswärtsfahrten zu Jahn Calden bei Kassel (360km) und nach Frauenbiburg(326km) zum Rückrundenauftakt an.

Es spielten: A. Langwisch (80. Mandarello), Janischowsky (65. Claar), Schlipf (65. Heidt), Schwahn, Gajewski, Koch, Bendfeld (80. Demir), Arcangioli, Reichel, Rudolph, Rilling (80. Ilic)

