Der SV Grieth setzt sich von der Abstiegszone ab Kreisliga A Kleve-Geldern: Das Team siegt 5:1 beim SV Herongen. Die SG Kessel/Ho-Ha bezwingt den TSV Nieukerk mit 2:1.

Die SG Kessel/Ho-Ha hat ihren Platz im Mittelfeld der Kreisliga A Kleve/Geldern mit einem 2:1 (0:1)-Heimsieg im Nachholspiel gegen den TSV Nieukerk gefestigt. Die Gäste erwischten den besseren Start. Nach acht Minuten brachte Dominik Idel den TSV in Führung. Doch mit zunehmender Spieldauer übernahm die SG die Kontrolle über die Partie.

Peter Bodden erzielte in der 55. Minute den Ausgleich für den Gastgeber, der in der Folge zahlreiche Chancen vergab. So dauert es bis zur 83. Minute, ehe erneut Bodden mit seinem neunten Saisontreffer den Erfolg für die SG unter Dach und Fach brachte.