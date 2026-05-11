Der SV Grafenhausen siegt sich an die Spitze

Der SV Grafenhausen kommt momentan aus dem Feiern nicht mehr heraus. – Foto: Scheu

Der SV Grafenhausen gewann gegen die SG Riedböhringen/Fützen mit 2:1 (0:1). Im absoluten Spitzenspiel Zweiter gegen Erster siegten die Gastgeber und übernahmen so die Tabellenführung. Simon Brodhag brachte die Gäste mit einem Freistoß aus 23 Metern, der SVG-Torwart Heiko Dietsche durch die Hände rutschte, in Front. Nach einem Eckball der Gäste fing Grafenhausen den Ball ab, konterte schnell und Simon Kaiser netzte zum 1:1 ein (63.). SG-Akteur Chanon Jampada sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (67.). In Überzahl köpfte Daniel Eichhorn nach einem Freistoß den SV Grafenhausen zum Sieg (86.). SVG-Trainer Georg Isele: "Es war das erwartete intensive Spitzenspiel. Wir haben großen Willen gezeigt. Allerdings hat sich jetzt auch noch unser Torjäger Florian Haselbacher verletzt. Wir denken nicht an die Meisterschaft, am nächsten Wochenende kann es schon wieder ganz anders für uns laufen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.