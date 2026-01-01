Der SV Grafenhausen ist eine Mannschaft mit zwei Gesichtern

Der SV Grafenhausen steht in der Fußball-Kreisliga-A auf dem sechsten Platz. Trainer Georg Isele ist mit dem Ergebnis seiner ersten Amtsmonate zufrieden, doch er sieht noch Steigerungspotenzial.

Diese letzte Partie vor der Winterpause war quasi ein Spiegelbild der gesamten Vorrunde: Da führte der SV Grafenhausen zuhause gegen den SV Ewattingen mit 4:0. 54. Minuten waren bis dahin absolviert, die Sache schien gelaufen. Doch nichts da: Nach dem ersten Gegentreffer bekamen die Gastgeber weiche Knie, und plötzlich stand es nur noch 4:3.

Dabei blieb es zwar, aber noch immer beschäftigt Georg Isele dieses Geschehen. "Sobald wir ein Gegentor kassieren, lassen wir uns davon zu sehr beeindrucken und den Gegner wieder aufkommen", sagt Grafenhausens Trainer – und stöhnt. Einerseits rätselt er über die Gründe, andererseits erkennt er ein Schema: "Offensichtlich geben wir uns zu früh zufrieden, und genau das wiederum führt zu einfachen Fehlern." Exemplarisch dafür führt er sogleich das 4:4 gegen die SG Lenzkirch-Saig an, als seine Mannschaft mit 4:1 vorne lag.