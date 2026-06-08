Der SV Grafenhausen feiert die Meisterschaft

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Der SV Hölzlebruck erlebt in der Fußball-Kreisliga-A gegen Bräunlingen ein Debakel und sorgt damit für vorzeitigen Jubel beim SV Grafenhausen. Auch die SG Riedböhringen/Fützen profitiert davon.
Der SV Grafenhausen gewann gegen die SG Unadingen/Dittishausen 5:2 (2:1). Für die Gastgeber ging es um Zähler für die Meisterschaft, für die Gäste um Punkte gegen den Abstieg. In der 28. Spielminute legte die SG Unadingen/Dittishausen vor. Tobias Wolf hatte nach Vorarbeit von Andreas Wolf erfolgreich eingelocht. Nach einem Freistoß gelang aber Grafenhausen in der 40. Spielminute durch Martin Kech der Ausgleich. Und es kam noch besser für die Einheimischen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.