Der SV Grafenhausen feiert die Meisterschaft

Es ging ordentlich zur Sache zwischen Ewattingens Matej Kech (rechts) und Titisees Patrick Boos. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Grafenhausen gewann gegen die SG Unadingen/Dittishausen 5:2 (2:1). Für die Gastgeber ging es um Zähler für die Meisterschaft, für die Gäste um Punkte gegen den Abstieg. In der 28. Spielminute legte die SG Unadingen/Dittishausen vor. Tobias Wolf hatte nach Vorarbeit von Andreas Wolf erfolgreich eingelocht. Nach einem Freistoß gelang aber Grafenhausen in der 40. Spielminute durch Martin Kech der Ausgleich. Und es kam noch besser für die Einheimischen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.