Der SV Grafenhausen bleibt auf Erfolgskurs

Grafenhausens Marcel Hösl legte beim Sieg gegen den SV Titisee eine akrobatische Einlage hin. – Foto: Wolfgang Scheu

Würde der Tabellenletzte Pfohren nach der Trennung von seinem Trainer Jörg Kienast unter dem neuen Verantwortlichen Johannes Meder in die Erfolgsspur finden? Nein, der FC Pfohren unterlag dem FC Bräunlingen mit 1:2 (0:0) vor nur 60 Zuschauern knapp. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, es fielen keine Tore. Nach dem Seitenwechsel markierte Ramon Arndt das 1:0 (51.). Nur drei Minuten später gelang aber Fabian Wehinger der Ausgleichstreffer. In der 81. Minute netzte Timo Amann zum 2:1 für Bräunlingen ein. FCB-Trainer Daniel Höll: "Es war ein ganz schwieriges Spiel. Wir sind zunächst nicht reingekommen, Pfohren hätte eigentlich in der ersten Halbzeit 2:0 führen müssen. Wir konnten die Partie dann aber doch noch drehen. Es war ganz wichtig heute, die drei Punkte mitzunehmen, spielerisch war es allerdings keine Topleistung." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.