Der SV Grafenhausen bleibt an der Spitze

In dieser Szene stoppt Niklas Rothweiler, Torhüter der SG Unadingen/Dittishausen, Hölzlebrucks Eugen Baibarak, doch dieser steuerte einen Treffer zum Sieg des HSV bei. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Grafenhausen schlug die SG Kirchen-Hausen mit 2:1 (2:1). Im Spitzenspiel Erster gegen Vierter setzte sich Grafenhausen knapp durch und verteidige so die Tabellenführung. Arend Isele brachte die Hausherren vor 300 Zuschauern in Front (18.). Nick Eberhardt münzte einen Elfmeter in das 1:1 um (40.). Noch vor der Pause konnte jedoch Martin Kech nach einem Standard zum 2:1 einzunetzen. Die Gäste rannten in der zweiten Halbzeit an, wollten den Ausgleich, der fiel aber nicht. SV-Trainer Georg Isele atmete nach dem Schlusspfiff durch: "Es war das erwartet schwierige Spiel. Kirchen-Hausen hat uns voll gefordert." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.