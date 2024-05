Der SV Göschweiler rüstet auf

In der Fußball-Kreisliga B ziert der SV Göschweiler aktuell das Tabellenende. Das soll sich in der kommenden Saison ändern, der Verein meldet schon jetzt etliche Zugänge.

Mit hinteren Plätzen will sich der SV Göschweiler ganz offensichtlich nicht auf Dauer zufriedengeben. Anders kann die personelle Aufrüstung nicht gedeutet werden. Dabei setzt der Club vor allem auf Rückkehrer. „So wird zur neuen Saison unser Aufstiegscoach aus der Saison 2014/15, Andrzej Cytacki, zu uns zurückkehren. Unterstützt wird er durch Kevin Hoheisel als spielenden Co- Trainer“, berichtet Vorsitzender Christoph Agostini. Außerdem werden Kevin Hoheisel (DJK Donaueschingen), Alex Kornienko ( FC Bad Dürrheim), Kevin Kindop (SV Döggingen) sowie Ivan Tominc (pausierte)wieder für den SVG auf dem Platz stehen. Vor allem Tominc soll im Angriff für frischen Wind sorgen, erzielte er doch in der Aufstiegssaison überragende 48 Tore für Göschweiler. Dadurch will der Verein in der neuen Runde wieder eine bessere Rolle spielen. „Wir führen mit weiteren Spielern Gespräche und hoffen, noch den ein oder anderen für uns gewinnen zu können.“