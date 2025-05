Der SV Glehn verpflichtet ein Trainerduo

In Frank Lambertz und Bodo Fieren hat A-Ligist SV Glehn ein Trainerduo in Nachfolge des scheidenden Björn Feldberg verpflichtet. Während Fieren (41) aus beruflichen Gründen später einsteigt, stellt Lambertz (52) ab sofort die Weichen für die neue Saison.

Langfristige Lösung angepeilt

„Uns war sehr daran gelegen, als Nachfolge für Björn eine Lösung zu finden, die über einen längeren Zeitraum Bestand haben kann. Und da stehen Frank und Bodo mit ihrer Vita nicht nur für Beständigkeit, sondern auch für eine kontinuierliche Weiterentwicklung“, sagt Glehns Vorsitzender Norbert Jurczyk. Zusammen arbeiten die beiden seit der Saison 2017/2018, als Fieren Co-Trainer von Frank Lambertz beim Bezirksligisten Bayer Dormagen wurde. Im Herbst 2022 traten sie nach einem enttäuschenden Saisonstart zurück und übernahmen zur Rückrunde den Ligakonkurrenten SG Rommerskirchen/Gilbach. Zunächst gelang noch der Klassenverbleib, doch im Jahr darauf ging’s in die Kreisliga A, in der dann wegen anhaltender Erfolglosigkeit im Winter Schluss war. Nun freut sich Lambertz auf die neue Aufgabe. „Der SV Glehn ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher Verein und die Herausforderung, den eingeleiteten Weg zu gestalten, nehme ich sehr gerne an“, sagt Lambertz. Die meisten Spieler des aktuellen Kaders wollen bleiben. „Wir sind aber bestrebt, den Kader noch auf einigen Positionen zu verstärken“, sagt Jurczyk.