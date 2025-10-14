Der SV Gimbsheim und das Fünkchen Hoffnung gegen Schott

Gimbsheim. Alle Augen richten sich auf die formstärkste Pokalmannschaft der vergangenen fünf Saisons. Schott Mainz stand in den letzten vier Verbandspokal-Finals und konnte drei davon für sich entscheiden. Gemeinsam mit dem FK Pirmasens zählen die Mainzer damit zu den unangefochtenen Top-Favoriten des Turniers. Ein Los, das in Gimbsheim nur bedingt für Euphorie sorgte.
Der Cheftrainer des SV, Steven Jones, „war ein bisschen geschockt“, als er von dem Los erfuhr. Die Regionalligamannschaft dürfte am Dienstagabend (19.30 Uhr, zu sehen im AZ-Livestream) zwar für eine gute Zuschauerzahl sorgen, könnte aber kaum weiter davon entfernt sein, ein „schlagbarer Gegner“ zu sein, den sich Jones gewünscht hätte.
Dabei läuft in Gimbsheim aktuell alles rund. In der Landesliga steht man nach elf Spielen mit 25 Punkten auf dem ersten Platz, knapp vor Verfolger SV Büchelberg. Auch im Pokal muss man sich eigentlich nicht verstecken: Als einer von vier Landesligisten im Achtelfinale des Verbandspokals kann der SV jetzt schon stolz auf seine Leistung sein. Gegen Schott Mainz bleibt Jones allerdings realistisch: „An einem normalen Tag gewinnen die gegen uns.“
Nichtsdestotrotz stecken die Gimbsheimer den Kopf nicht in den Sand, sondern bereiten sich auf den Gegner vor, wie auf jeden anderen auch. Der Chefcoach weiß: Schott ist spielerisch klar überlegen – doch aufgeben will er die Hoffnung nicht. „Wir brauchen eine brutale Effektivität und dürfen hinten nichts zulassen“, sagt der Coach.
Von einem ersten Platz in der Liga kann man beim TSV derzeit nur träumen. Fünf Punkte aus zwölf Spielen und damit der letzte Tabellenplatz - so lautet die bisherige Bilanz in der Regionalliga. Im Pokal hingegen zeigt sich ein anderes Bild: Zwei souveräne Siege, bei denen man nichts anbrennen ließ, und nun wartet die dritte Landesliga-Mannschaft in Folge auf die Elf von Trainer Samuel Horozovic. Vom Gegner will er sich dabei gar nicht zu sehr beeinflussen lassen. Horozovic erklärt: „Wir wollen unser Spiel durchbringen und auf unsere Qualitäten setzen.“