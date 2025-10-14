Der SV Gimbsheim und das Fünkchen Hoffnung gegen Schott

Gimbsheim. Alle Augen richten sich auf die formstärkste Pokalmannschaft der vergangenen fünf Saisons. Schott Mainz stand in den letzten vier Verbandspokal-Finals und konnte drei davon für sich entscheiden. Gemeinsam mit dem FK Pirmasens zählen die Mainzer damit zu den unangefochtenen Top-Favoriten des Turniers. Ein Los, das in Gimbsheim nur bedingt für Euphorie sorgte.

Der Cheftrainer des SV, Steven Jones, „war ein bisschen geschockt“, als er von dem Los erfuhr. Die Regionalligamannschaft dürfte am Dienstagabend (19.30 Uhr, zu sehen im AZ-Livestream) zwar für eine gute Zuschauerzahl sorgen, könnte aber kaum weiter davon entfernt sein, ein „schlagbarer Gegner“ zu sein, den sich Jones gewünscht hätte.