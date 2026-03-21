Der SV Gammelsbach ist deutlich geduldiger geworden

Ähnlich zu beobachten im Heimspiel gegen die KSG Vielbrunn (3:1): „Hinten wollten wir nicht zu viel zulassen. Das hat der Mannschaft geholfen, obwohl Vielbrunn mit einigen hochkarätigen Angreifern besetzt war. Beim Fußball ist es immer leichter, dem Gegner den Ball zu überlassen und zu reagieren. Das minimiert Fehler, gerade im Aufbau. Und davon haben wir uns in der Hinrunde zu viele geleistet und damit dem Gegner reichlich Chancen ermöglicht.“ Kevin Ihrig geht zuversichtlich ins Oberzentderby: „Wenn wir das abrufen, wozu wir in der Lage sind, dann hat es jede Mannschaft ab Tabellenplatz vier in dieser Liga schwer gegen uns. Einschließlich der TSV Sensbachtal“, meint der Günterfürster in Diensten der Freiensteiner.

Morgen, 13:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth II FC Finkenbachtal Finkenbach 13:00 PUSH

Der SV Hummetroth II macht ernst: Mit einer ganz starken Besetzung, unter anderem mit Leon Raitz und Christopher Nguyen in der Offensive, schlug das Team des Trainergespanns Odysseas und Waios Floros die FSV Erbach mit 7:0. Der Aufsteiger will in die Relegation zur Kreisoberliga. Diese Qualität und Entschlossenheit könnte am Sonntag auch der FC Finkenbachtal (13 Uhr) zu spüren bekommen, der ja gerade mit einem Kantersieg aus der Winterpause kam.