Der SV Gammelsbach ist deutlich geduldiger geworden

Odenwaldkreis. Der SV Gammelsbach steckt in der Fußball-Kreisliga A tief im Abstiegsschlamassel. Doch bei den Freiensteinern überwiegt der Optimismus vor dem so wichtigen Oberzentderby am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Sensbachtal, der bis in die Spitzengruppe vordrang.
„Aus dem Spiel heraus sind wir schwer zu schlagen. Wenn wir es schaffen, aus unserer Kompaktheit heraus zu spielen, haben wir wieder die Sicherheit, um in der Liga erfolgreich mitzuspielen“, sagt Kevin Ihrig, Spielertrainer des SVG. Diese Sicherheit ist gegen den TSV Sensbachtal gefragt.
Die neue defensive Stabilität bescherte den Gammelsbachern nach der Winterpause gleich vier Zähler gegen den Abstieg. „Wir waren mit dem torlosen Unentschieden gegen Mümling-Grumbach nicht unzufrieden, auch weil wir defensiv mal wieder richtig gut standen“, kommentiert Kevin Ihrig den Punkt gegen einen direkten Konkurrenten. Das Spiel der Ihrig-Schützlinge sei geduldiger geworden. Aus einer grundsätzlich defensiveren Spielweise gewinnt Gammelsbachs Mannschaft zu mehr Sicherheit. „Wir wollen zuerst einmal den eigenen Kasten verteidigen“, erklärt Ihrig das neue Vorgehen.
Ähnlich zu beobachten im Heimspiel gegen die KSG Vielbrunn (3:1): „Hinten wollten wir nicht zu viel zulassen. Das hat der Mannschaft geholfen, obwohl Vielbrunn mit einigen hochkarätigen Angreifern besetzt war. Beim Fußball ist es immer leichter, dem Gegner den Ball zu überlassen und zu reagieren. Das minimiert Fehler, gerade im Aufbau. Und davon haben wir uns in der Hinrunde zu viele geleistet und damit dem Gegner reichlich Chancen ermöglicht.“ Kevin Ihrig geht zuversichtlich ins Oberzentderby: „Wenn wir das abrufen, wozu wir in der Lage sind, dann hat es jede Mannschaft ab Tabellenplatz vier in dieser Liga schwer gegen uns. Einschließlich der TSV Sensbachtal“, meint der Günterfürster in Diensten der Freiensteiner.
Der SV Hummetroth II macht ernst: Mit einer ganz starken Besetzung, unter anderem mit Leon Raitz und Christopher Nguyen in der Offensive, schlug das Team des Trainergespanns Odysseas und Waios Floros die FSV Erbach mit 7:0. Der Aufsteiger will in die Relegation zur Kreisoberliga. Diese Qualität und Entschlossenheit könnte am Sonntag auch der FC Finkenbachtal (13 Uhr) zu spüren bekommen, der ja gerade mit einem Kantersieg aus der Winterpause kam.
Der VfL Michelstadt, der den Konkurrenten aus Hummetroth an sich vorbeiziehen lassen musste, weil der VfL in Nieder-Kainsbach überraschend 2:4 unterlag, wird sich wohl auf eigenem Platz gegen Schlusslicht Türk Breuberg keine Blöße geben. Und Tabellenführer SG Sandbach erwartet Türk Beerfelden (15 Uhr). Alles andere als ein klarer SG-Erfolg wäre eine Riesenüberraschung.
Noch immer nach unten muss auch der KSV Reichelsheim schauen: Nach dem 1:7 gegen die SG Sandbach ist das Team um Trainer Tobias Plagge gegen stabilere Mümling-Grumbacher gefordert. Der TSV Seckmauern II kam mit Erfolgen in Rothenberg und Vielbrunn gut aus der Winterpause. Zuletzt dann der 1:2-Dämpfer beim TSV Höchst II: Gegen Michelstadt-Bezwinger SG Nieder-Kainsbach (13 Uhr) wird es am Sonntag nicht einfacher. Zehn Tore in drei Spielen kassierte die KSG Vielbrunn. Ein Heimsieg gegen den TSV Höchst II wird fast schon Pflicht, will die KSG nicht weiter in tabellarische Turbulenzen geraten.