Der SV Frickenhofen feierte 60 jähriges Jubiläum

Die anwesenden Gründungsmitglieder vom SV Frickenhofen auf einem Bild – Foto: Thomas Nast

Mit einem abwechslungsreichen Festabend feierte der SV Frickenhofen am 13. Juni in der Gemeindehalle in Frickenhofen bei schönstem Wetter sein 60-jähriges Bestehen. Neben knapp 140 Mitgliedern folgten auch einige Ehrengäste der Einladung, um das

Jubiläum gebührend zu feiern. Mit einer Begrüßungsrede eröffnete der 1. Vorstand Andreas Stütz den Abend pünktlich

um 18:00 Uhr. Das Grußwort richtete sich an alle rund um den Verein beteiligten

Personen; besonderer Dank ging dabei an die Ehren- und Gründungsmitglieder sowie

die anwesenden Ehrengäste. Es folgte ein Rückblick auf 60 Jahre Vereinsgeschichte mit

besonderem Augenmerk auf die Geschehnisse seit 2015. Neben sportlichen Erfolgen

wie den Aufstiegen der Fußballer und Volleyballer blickte Stütz auch mit Stolz auf den

Vereinsheimumbau im Jahre 2017 zurück. Vor allem wurde aber das hervorragende

Miteinander im Verein betont: starke Kameradschaft und hingebungsvolles Engagement

der Mitglieder zeichnen den SV Frickenhofen aus. So konnte der 42-Jährige guten

Gewissens ein großes Lob an den gesamten Verein aussprechen.

1.Vorstand Andreas Stütz – Foto: Thomas Nast

Auf die Begrüßungsrede folgte die Vorspeise: „Die Krone“ aus Sulzbach-Laufen

schmückte den festlichen Abend mit fabelhaft leckerem Essen – den Einstieg machte

ein leichter, sommerlicher Salat. Dank großartiger Bewirtung der TSF Gschwend und der

Feuerwehr Gschwend wurden die Gäste bestens versorgt und konnten den gesamten

Abend herrlich entspannt in vollen Zügen genießen.

Zwei den Verein ehrende, schöne Gastreden folgten auf den ersten Gang des Menüs.

Bürgermeister Jochen Ziehr sprach – wie zuvor Stütz – von den Werten, die den SV

Frickenhofen definieren, und hob die Bedeutung des Vereins für die Gemeinde hervor.

Wilhelm Schiele vom Sportkreis Ostalb ehrte den Verein in einer kompakten Rede,

knüpfte an die bereits mehrfach erwähnte und gelobte starke Gemeinschaft innerhalb

des Vereins an und verwies erneut auf die prächtig funktionierende ehrenamtliche Arbeit

beim SV Frickenhofen.

Bürgermeister Jochen Ziehr (links) und Wilhelm Schiele vom Sportkreis Ostalb (rechts) – Foto: Thomas Nast

Nach dem großartigen Hauptgang – Hohenloher Kalbsrücken mit mehreren

verschiedenen Beilagen – durften sich die anwesenden Personen auf etwas Magisches

freuen: Der Zauberkünstler und Mentalmagier Christian Fontagnier, manchen vielleicht

bekannt aus „Das Supertalent“, lieferte eine eindrucksvolle Show ab, die die Gäste nicht

nur einmal zum Staunen brachte. Von faszinierenden Zahlentricks über eine magische

stille Post spielte der Mentalist mit den Gedanken des direkt involvierten Publikums –

eine fesselnde Vorführung, an die man sich in Frickenhofen sicherlich erinnern wird.

Einige Zugaben später verabschiedete sich Fontagnier unter donnerndem Applaus,

sodass der nächste Programmpunkt direkt anknüpfen konnte.

Der Mentalmagier Christian Fontagnier begeisterte Kevin Frati und alle anwesende Mitglieder – Foto: Thomas Nast

Denn was wäre gewesen, hätte es vor 60 Jahren nicht einige Herrschaften gegeben, die den SV Frickenhofen ins Leben gerufen haben? Dementsprechend durften die beiden Vorstände – nun am Rednerpult die 2. Vorständin Karin Grau – den Gründungsmitgliedern eine besondere Ehrung in Form eines prächtigen Pokals überreichen: einerseits natürlich für 60 Jahre

Vereinszugehörigkeit, aber selbstverständlich auch als Dank von Herzen, dass durch die

damalige Vision dieser Menschen der SV Frickenhofen überhaupt existiert. Mit

langanhaltendem Applaus und Standing Ovations wurden die Gründungsmitglieder

hochverdient von der Bühne verabschiedet.

2.Vorstand Karin Grau hatte die Ehre die Gründungsmitglieder auszuzeichnen

Den Abschluss des Drei-Gänge-Menüs stellte das Dessertbuffet dar. So wurden die

Gäste unter anderem mit Crème brûlée und verschiedenen Fruchtsorbets verwöhnt.

Und wie es bei solch festlichen Anlässen in Vereinen nun einmal so ist, durften auch die

beiden großen Sportabteilungen noch ihre einstudierten Auftritte präsentieren.

Die Volleyballdamen starteten mit einem liebevoll aufgeführten Liederquiz, bei dem das

Publikum eifrig mitfiebern durfte. Ein kleines Gremium musste auf der Bühne einzelne

Sequenzen bekannter Lieder erraten, dabei wurden einige Klassiker zum Besten

gegeben – etwa „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“ von Wolfgang Petry.

Die Volleball-Damen mit ihren musikalischen Socken beim Musik-Quiz – Foto: Thomas Nast

Als letzter offizieller Teil des Abends wurde der Auftritt der Fußballer gefeiert. Hier durfte

das Publikum in verschiedenen Disziplinen gegen die Kicker antreten und seine

Fähigkeiten beim Maßkrugstemmen oder Torwandschießen unter Beweis stellen.

Knappe Ergebnisse prägten die Spiele, letzten Endes hatten die Fußballer allerdings die

Nase vorn – im Endeffekt aber nur eine Randnotiz, denn auch hier stand das freudige

Miteinander im Vordergrund. Zu guter Letzt gab es noch ein Gruppenbild mit allen Beteiligten, und der Abend konnte gegen 1:15 Uhr in der Nacht offiziell beendet werden. So wurde noch auf den gemütlichen Teil verwiesen, und die zahlreichen Gäste ließen das Fest entspannt ausklingen.

Die Fußballabteilung nach ihrer interaktiven Zeitreise mit allen Beteiligten – Foto: Thomas Nast