Abwehrchef Andrea Nocerino (rechts) sieht in Coburg Gelb-Rot: Bezeichnend für die aktuelle Phase der Fortuna Regensburg. – Foto: Florian Würthele

Der SV Fortuna Regensburg und sein Kopfproblem Halbzeit-Leistungen zwischen Himmel und Hölle: Die Domstädter sind in der Bayernliga außer Tritt geraten Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord SV Fortuna

Mitgereiste Fans, Verantwortliche und auch die Spieler wollten es kaum wahrhaben. Wie man so ein Spiel noch aus der Hand geben kann, wie der SV Fortuna am vergangenen Samstag, „das habe ich so auch noch nicht erlebt. Wir stellen uns zurzeit so dämlich an“, schimpfte Helmut Zeiml nach dem Spiel. Der Teammanager des Regensburger Bayernligisten sah eine super-dominante ersten Halbzeit seiner Mannschaft. Sie verschoss zunächst zwei Elfmeter binnen weniger Minuten und traf dann doch zwei Mal traf. Trotzdem riss nach dem Seitenwechsel der Faden. Das Spiel kippte. Letztendlich ging das Schlüsselspiel beim FC Coburg mit 2:4 verloren. Symptomatisch für die aktuelle Phase der Fortuna, die in der Bayernliga Nord seit fünf Partien auf einen Sieg wartet.

„Traurig, dass wir nach einer phänomenalen Leistung in der ersten Halbzeit nicht punkten konnten“, sagt Fortunas Cheftrainer Arber Morina mit einem Tag Abstand. Er spricht davon, dass „wir uns die Butter vom Brot nehmen ließen“ und von „gravierenden Stellungsfehlern“ bei den Gegentoren. Überdies würden die Gegner die Torchancen besser verwerten: „Wir brauchen einen Haufen Chancen für die Tore. Coburg hätte die beiden Elfmeter sicherlich rein gemacht.“



„Ich bleibe nach wie vor dabei: Wenn man so eine erste Halbzeit spielt wie wir und dann so eine zweite, hängt das nicht mit fehlender fußballerischer Qualität zusammen. Dann ist das eine reine Kopfsache. Das ist das größte Problem zurzeit“, legt der Trainer den Finger in die Wunde.









Angefangen hatte die Misere mit dem Spiel in Cham. Trotz eines Platzverweises kämpfte sich Fortuna stark zurück und glich auf 2:2 aus. Genickbruch war das sehr umstrittene dritte Gegentor. Am Ende setzte es eine 2:4-Niederlage. Im Heimspiel die DJK Gebenbach sprang trotz einer schlechten Performance zumindest ein Punkt heraus. In Eltersdorf konnten sich Schmitt, Medineli & Co. nicht für eine deutliche Leistungssteigerung belohnen und verloren knapp. Jeweils zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten lieferte die Mannschaft anschließend gegen den TSV Kornburg (2:2) und jetzt in Coburg ab.



Die großen Leistungsschwankungen innerhalb eines Spiels kann sich Morina auch nicht so recht erklären. Der 38-Jährige spricht viel mit seinen Spielern, nimmt die Führungsspieler in die Pflicht. „Wir sind in der Lage, zu spielen wie eine Spitzenmannschaft und wie ein Absteiger. Das hat man am Samstag wieder gesehen. Den Bruch – ob ins Positive oder ins Negative – gibt es aktuell immer in der Halbzeit. Wir schaffen es noch nicht, die gesunde Balance innerhalb eines Spiels zu finden“, betont Morina. Das Credo in dieser nicht einfachen Saisonphase: „Wir müssen weiter positiv bleiben und noch enger zusammenrücken. Es gilt, die Leistung konstant auf den Platz zu bringen. Daran werden wir intensiv arbeiten. Am Gezeigten aus der ersten Halbzeit gegen Coburg und der zweiten Halbzeit gegen Kornburg gilt es anzuknüpfen.“



Gefragt seien die Führungsspieler um Dantscher, Altenstrasser, Nocerino oder die „Außen“ Bockes und Lindi Morina: „Die etablierten Spieler müssen abliefern und Ankerpunkte im Spiel sein. Das schaffen sie zum Teil, aber nicht über längere Distanz. Das ist unzufriedenstellend“, sagt Morina, der weiß: „In der Bayernliga tust du dich mit nur einer guten Halbzeit schwer.“ Auf den Ausfall mehrerer Ankerspieler will Morina die Ergebnisdelle nicht schieben. „Die die da sind, sind auch nicht von schlechten Eltern. Nichtsdestotrotz kommen manche Spieler nicht auf das Niveau, was man von ihnen erwartet oder was sie zu Beginn der Saison gezeigt haben. Da spielen viele Parameter mit rein. Die Spieler müssen schauen, dass sie ihre eigenen und unsere Ansprüche gerecht werden.“







Nimmt seine Führungsspieler in die Pflicht: Fortunas Cheftrainer Arber Morina. – Foto: Florian Würthele





Eine Krise herbeireden, das braucht es nicht. Und wäre auch fehl am Platz. Es ist beileibe nicht alles schlecht. Klar ist aber auch: Bekommt die Mannschaft die Leistungsschwankungen nicht in den Griff, droht ein stürmischer Herbst an der Regensburger Isarstraße. Nach einem tollen Saisonstart ist das Polster auf die Abstiegszone auf vier Punkte zusammengeschrumpft.



Was Arber Morina hoffnungsfroh stimmt: „Wir zeigen ja, dass wir es eigentlich können. Daher bin ich für das kommende Spiel in Neudrossenfeld absolut positiv gestimmt. Zudem kreieren wir uns genügend Tormöglichkeiten. Wäre das nicht der Fall, würde ich mir enorme Gedanken machen.“ Dritter positiver Aspekt: Mit Kevin Hoffmann und Mario Baldauf werden zwei Leistungsträger zeitnah zurückerwartet. Stürmer Jason Sarajlic, der in Coburg privat fehlte, ist auch wieder da. „Die Kaderdichte wird also wieder zunehmen.“



Von seiner Idee, wie er mit der Mannschaft Fußball spielen lassen möchte, lässt sich Morina nicht abbringen. „Ich stehe zu meiner Meinung, habe nach wie vor einen guten Draht zur Mannschaft. Bei einer schlechten Phase ist halt der Trainer der Depp, das ist im Fußball nunmal so.“ Des Weiteren: „Wir haben keine spielerischen Probleme. Auch dass die Mannschaft keine Einheit ist oder Unruhe herrscht, ist nicht der Fall. Es sind bloß ein paar mentale Sachen. Das kriegen hin. Wir müssen über die Grundtugenden, über Zweikämpfe und Leidenschaft kommen. Und den Willen haben, Siege versuchen zu erzwingen.“ Am Freitagabend beim TSV Neudrossenfeld soll endlich wieder ein Erfolgserlebnis her. Dann könnte sich das Kopfproblem des SV Fortuna Regensburg von selbst in Luft auflösen.