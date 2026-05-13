Der SV Eschbach steht kurz vor dem Klassenerhalt

Alaa Eldin "Bully" Atalla, der Trainer des Aufsteigers SV Eschbach, möchte den siebten Platz verteidigen. – Foto: Verein

Der SV Eschbach könnte heute Abend den Verbleib in der Kreisliga A Ost auch rechnerisch sicherstellen. Der Tabellensiebte gastiert beim abstiegsgefährdeten SV Unteralpfen.

Der 26. Spieltag begann bereits gestern Abend mit der Partie zwischen dem SV Obersäckingen und dem Spitzenreiter FC Erzingen. Der Favorit setzte sich beim Tabellendreizehnten mit 2:1 durch. Heute wird der Spieltag fortgesetzt, unter anderem tritt der SV Eschbach beim SV Unteralpfen an. Alaa Eldin Atalla, der Trainer des Aufsteigers, will den Ligaverbleib sicherstellen und wagt sich an den Kreisligatipp.

Herr Atalla, in der Vorwoche erreichte Ihre Mannschaft ein 0:0 gegen den Tabellenzweiten Spvgg. Wutöschingen. Wie beurteilen Sie den Spielverlauf? Wie zufrieden sind Sie mit der Mannschaftsleistung und dem Ergebnis?