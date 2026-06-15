Der SV Eisenbach verliert und steigt ab

Kein gutes Ende nahm diese Saison für Eisenbachs Torhüter Noah Heizmann. Die Mannschaft steigt als Tabellenletzter ab. – Foto: Wolfgang Scheu

In der Fußball-Kreisliga-A hat die SG Riedböhringen/Fützen den zweiten Rang und damit die Aufstiegsrelegation geschafft. Dagegen rutscht der SV Eisenbach auf den letzten Platz und steigt ab.

Der SV Eisenbach unterlag der SG Riedböhringen/Fützen mit 1:5 (0:2). Die Gastgeber wollten mit einem Sieg den vorletzten Tabellenplatz verteidigen, der noch die Chance auf die Relegation geben könnte. Die Gäste dagegen hatten sich zum Ziel gesetzt, ihren zweiten Platz für die Aufstiegsrelegation zu halten. Die Spielgemeinschaft startete vor 250 Zuschauern stark und legte durch Fabian Müller und Yunus Celik zwei Tore vor. In der 49. Spielminute konnte Marco Wirbser verkürzen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.