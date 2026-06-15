Der SV Eisenbach verliert und steigt ab

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Fußball-Kreisliga-A hat die SG Riedböhringen/Fützen den zweiten Rang und damit die Aufstiegsrelegation geschafft. Dagegen rutscht der SV Eisenbach auf den letzten Platz und steigt ab.
Der SV Eisenbach unterlag der SG Riedböhringen/Fützen mit 1:5 (0:2). Die Gastgeber wollten mit einem Sieg den vorletzten Tabellenplatz verteidigen, der noch die Chance auf die Relegation geben könnte. Die Gäste dagegen hatten sich zum Ziel gesetzt, ihren zweiten Platz für die Aufstiegsrelegation zu halten. Die Spielgemeinschaft startete vor 250 Zuschauern stark und legte durch Fabian Müller und Yunus Celik zwei Tore vor. In der 49. Spielminute konnte Marco Wirbser verkürzen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.